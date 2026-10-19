El etiquetado energético europeo para los productos electrónicos desvela la batería de iPhone Duo

iPhone Duo llegará al mercado el próximo 23 de octubre, también en la Unión Europea, lo que ha permitido conocer la capacidad de su batería, un dato que Apple no compartió durante su presentación y que lo sitúa en un punto intermedio entre sus rivales.Apple presentó su primer dispositivo plegable, iPhone Duo, a principios de septiembre. Entonces, compartió sus principales características, entre las que se encuentra el formato achatado tipo pasaporte, el procesador A20 Pro, la pantalla interna de 7,6 pulgadas y una cámara Fusion 48 megapíxeles.También compartió que el dispositivo ofrece una autonomía de hasta 24 horas con una sola carga, gracias a las dos baterías que tiene en su interior, y que puede recargar hasta el 50 por ciento en 20 minutos con la tecnología de carga rápida.Lo que no dijo en su momento es la capacidad de la batería, que ahora se ha conocido en el registro que Apple ha hecho de iPhone Duo sobre el etiquetado energético ante su próxima comercialización en el mercado europeo.En concreto, la hoja de información de producto recoge que se trata de una batería con una capacidad combinada asignada o nominal de 4.883 mAh, no reemplazable por el usuario, que soporta mil ciclos de carga y ofrece una autonomía por ciclo de carga de 51 horas y 30 minutos.Por ponerlo en contexto, el Galaxy X Fold 8 Ultra (SM-F976B) de Samsung, con un formato tipo pasaporte, está registrado con una capacidad asignada de 4.854mAh, soporte para 1.200 ciclos de carga y una autonomía por ciclo de 51 horas y 10 minutos. El Galaxy Fold 8 (SM-F971B) aparece con 4.660mAh, soporte para 1.200 ciclos y autonomía por ciclo de 49 horas y 10 minutosPor su parte, el Galaxy X Flip 8 (SM-F776B) tiene una capacidad asignada de 4.174mAh, con soporte para 1.200 ciclos de carga y una autonomía por ciclo de 44 horas 10 minutos.La versión internacional de Google Pixel 11 Pro Fold aparece registrada con una batería de 4.658mAh; mientras que Honor Magic V6 muestra una capacidad de 6.510mAh, el motorola razr 70 Ultra, de 4.800mAh; y el vivo X Fold6, con 6.670mAh de capacidad.Según los datos recogidos en el Registro europeo de productos para el etiquetado energético, iPhone Duo tiene una batería superior a la de los modelos plegables de Samsung, Google y Motorola, no pero de menor capacidad respecto a la de Honor Magic V6 y vivo X Fold6.Cabe tener en cuenta que la capacidad asignada (o nominal) se refiere a la capacidad de carga máxima que el fabricante garantiza bajo condiciones de laboratorio específicas, que suele ser menor que la que se indica a nivel comercial, pero superior a la capacidad real o útil, ya que esta ultima se ve afectada por la degradación.iPhone Duo empezará a comercializarse el próximo 23 de octubre, tras el inicio de las reservas este pasado viernes 16 de octubre.