El gigante chino Xiaomi invertirá USD 8.700 millones en IA en tres años

El gigante tecnológico chino Xiaomi invertirá al menos 8.700 millones de dólares en inteligencia artificial (IA) en los próximos tres años, afirmó su fundador, Lei Jun, al destacar la “necesidad” de que todas las empresas se adapten a una “nueva era”.

La compañía, una de las mayores fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo, se ha expandido rápidamente desde su lanzamiento en 2011 para producir vehículos eléctricos, tabletas y electrodomésticos. Y ahora ha puesto la mira en el mercado de la IA.

“En el campo de la IA, nuestro plan para los próximos tres años es invertir al menos 60.000 millones de yuanes (unos 8.700 millones de dólares)”, dijo Lei el jueves por la noche en el evento de lanzamiento de su último modelo de vehículo eléctrico SU7, sin especificar a qué rubros se destinará el dinero.

“No hay duda de que estamos entrando en una nueva era”, dijo más tarde esa misma noche, y agregó que “tanto las personas como las empresas” la “deben adoptar activamente”.

Xiaomi presentó tres nuevos modelos de IA a primera hora del día, dos de los cuales ya habían sido probados de forma anónima en una plataforma de desarrolladores externos.

“Quizás hayamos mantenido un perfil relativamente bajo, pero nuestro progreso real puede ser mucho más rápido de lo que la gente de afuera se da cuenta”, destacó Lei.

La apuesta de Xiaomi por la IA, que comenzó el año pasado con el lanzamiento de su primer modelo de lenguaje a gran escala MiMo-V2-Flash, está encabezada por el exinvestigador de DeepSeek Luo Fuli, quien ahora dirige un equipo cuya edad promedio es de 25 años.

Xiaomi se une a otros gigantes tecnológicos chinos que compiten por lanzar herramientas de punta basadas en esa tecnología.

Los medios del gigante asiático han especulado sobre el lanzamiento del modelo V4 de próxima generación de DeepSeek, que podría salir al mercado en abril.