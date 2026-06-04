El inventor de la web pide que la IA preserve los “valores originales” de internet

Tim Berners-Lee, conocido como el padre de la web, desea que la inteligencia artificial (IA) preserve “los valores originales” de su invento y permita a los usuarios filtrar los datos personales que envían a los gigantes tecnológicos.

La prevalencia “de la persona, del individuo” fue el núcleo de la creación de internet y debería aplicarse también a la IA, aseguró a la AFP en una entrevista al margen del festival tecnológico SXSW en Londres.

Este físico británico convertido en informático concibió la World Wide Web (WWW) mientras trabajaba en el laboratorio de partículas europeo CERN en 1989 como mecanismo de comunicación entre científicos.

“Es importante que la gente use esta tecnología (IA) para asegurarse de que sus clientes, sus ciudadanos, tengan control sobre sus propios datos”, defendió.

“Los modelos de IA son una capa diferente” dentro de internet, “aprovechan el hecho de que la web contiene tantos datos para entrenarse”, dijo.

Elogió esa tecnología como un avance “emocionante”, aunque cree que se beneficiaría de una regulación.

En particular, señaló que la IA no cuenta todavía con nada similar al World Wide Web Consortium (W3C), la organización internacional que él fundó y que establece los estándares para internet.

Como resultado, los pioneros de la IA no “se benefician de la colaboración que obtendrían si contaran con algo así”, consideró.

- La web, libre para todos -

Berners-Lee propuso originalmente su invento, que luego cambiaría el mundo, como una forma para que los investigadores de todo el mundo compartieran información sobre sus hallazgos.

Llamó a esta nueva red la World Wide Web y, en 1990, unió fuerzas con el belga Robert Cailliau para desarrollarla.

Se basaba en dos pilares: el lenguaje HTML, un código que permite la creación de un sitio web, y el protocolo para el intercambio de hipertexto HTTP, el sistema que permite al usuario solicitar y luego recibir una página web.

Decidido a que la web fuera de libre acceso para todos, no patentó su programa, lo que garantizó que despegara y se difundiera rápidamente.

Dado que el uso de datos personales por parte de los modelos de IA preocupa a las autoridades, especialmente en Europa y Estados Unidos, Berners-Lee ha hecho de su protección su principal causa en los últimos años, en particular a través de la “start-up” Inrupt, que cofundó y lanzó en 2018.

“Sin datos, ellos (los modelos de IA) no pueden existir. Y ahora han tenido acceso sin restricciones a los datos de todos, y si no estamos atentos, vamos a llegar a una situación realmente grave”, advirtió el otro fundador de la empresa, John Bruce.

Inrupt se basa en billeteras de datos seguras que permanecen en manos de los usuarios.

También está trabajando en la creación de un asistente de IA llamado Charlie que podrá filtrar las solicitudes de los usuarios a herramientas como ChatGPT o Claude.

“Cuando haces una pregunta (...) analiza cuál es la pregunta (...) y decide qué información enviar” a la herramienta de IA, adelantó Berners-Lee.

Si hay información personal ahí, la “modificará” para que la herramienta de IA “se haga una idea (...) pero luego no pueda usarla realmente para identificarte”, dijo.

“Charlie se trata de preservar los valores originales de la web”, agregó.