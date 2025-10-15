El proveedor de Discord niega ciberataque a sus sistemas y apunta a un error humano

5CA, proveedor de servicios de atención al cliente de Discord, ha negado ser el origen de la brecha de datos que ha expuesto los documentos de identidad de 70.000 usuarios a nivel global, y ha apuntado que el incidente ha podido deberse a un error humano.

A principios de octubre, los datos de identificación de unos 70.000 usuarios a nivel global de Discord quedaron expuestos debido a un incidente de ciberseguridad que había sufrido uno de los proveedores de servicios de atención al cliente con los que trabajan.

Discord llegó a señalar que este proveedor era 5CA. Pero esta empresa ha negado ser la causa de la brecha de datos. En un comunicado compartido este martes, dice que ninguno de sus sistemas están involucrados y que no han gestionado documentos oficiales de identidad para Discord.

“Con base en los hallazgos preliminares, podemos confirmar que el incidente ocurrió fuera de nuestros sistemas y que 5CA no fue hackeada. No hay evidencia de impacto alguno en otros clientes, sistemas o datos de 5CA. Los controles de acceso, el cifrado y los sistemas de monitorización están completamente operativos y, como medida de precaución, se encuentran bajo revisión rigurosa.”, ha explicado.

Sin embargo, esos hallazgos también les sugieren que el incidente de ciberseguridad “podría deberse a un error humano, cuyo alcance aún se está investigando”.