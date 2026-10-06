Empresa francesa Mistral anuncia su mayor modelo de IA para desafiar a gigantes mundiales

La empresa emergente francesa Mistral anunció el martes el lanzamiento de un nuevo modelo de inteligencia artificial con el que pretende competir con los gigantes mundiales del sector, estadounidenses y chinos, creadores de ChatGPT, Claude o DeepSeek.

Este modelo Mistral Large 4 (ML4) es de tipo “open weight”, es decir, que los parámetros y la arquitectura se harán públicos, y la compañía asegura que se sitúa “entre los mejores” de su categoría en términos de rendimiento, según un comunicado.

Creado en Europa, el ML4 puede analizar texto e imágenes y fue entrenado durante dos meses en los centros de datos europeos de Mistral, en más de 160 idiomas, añade el texto.

Por ahora, el ML4 está disponible como una versión preliminar para que desarrolladores y autoridades gubernamentales lo prueben, antes de que sus parámetros se publiquen el 27 de octubre.

Actualmente las IA más avanzadas son estadounidenses o chinas, ya sean modelos abiertos (“open source” u “open weight”), es decir, gratuitos, descargables y modificables, o bien versiones cerradas (no modificables), como las de Anthropic, OpenAI o Google.

El anuncio de Mistral llega menos de un mes después de que la empresa se revalorizara en más de 21.000 millones de euros (24.400 millones de dólares) tras recaudar 3.000 millones de euros, principalmente del gigante surcoreano Samsung, para desarrollar su infraestructura e investigación.

Aunque la recaudación fue significativa, resulta modesta en comparación con los gigantes estadounidenses del sector. OpenAI, creador de ChatGPT, obtuvo más de 100.000 millones de dólares a principios de año.