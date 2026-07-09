Estudio de la Universidad de Panamá alerta sobre el uso excesivo de tecnología en niños

Una investigación publicada en la revista científica Enfoque de la Universidad de Panamá revela que el uso prolongado de dispositivos tecnológicos podría afectar el bienestar físico, emocional y académico de niños de primaria.

El estudio Uso de la tecnología y su impacto en niños de primaria de la Escuela Franco Panameña Louis Pasteur, 2024, desarrollado por Madeline Caballero Aranda y Odessa Aranda, analizó los hábitos digitales de 73 estudiantes mediante encuestas a acudientes y la escala internacional SAS-SV.

Los resultados indican que el 61.6 % de los estudiantes utiliza dispositivos tecnológicos por más de seis horas diarias, principalmente televisión y teléfonos inteligentes.

Además, más del 65 % emplea la tecnología con fines recreativos, lo que se relaciona con dificultades de concentración, dolores de cabeza, problemas posturales e irritabilidad.

Las investigadoras destacan la necesidad de fortalecer el acompañamiento de familias, escuelas y profesionales de la salud para promover un uso equilibrado y saludable de la tecnología desde edades tempranas.

Las autoras concluyen que los hallazgos constituyen una valiosa evidencia para el diseño de políticas públicas y programas de promoción de la salud infantil, en un contexto donde la tecnología forma parte de la vida cotidiana, pero requiere de un uso responsable para proteger el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños.