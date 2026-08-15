Estudio pide fortalecer la cultura de ciberseguridad

Un estudio realizado en la Universidad de Panamá advierte sobre la necesidad de fortalecer la formación en ciberseguridad, luego de identificar brechas en los hábitos de protección digital de la comunidad universitaria.

La investigación señala que cerca de la mitad de los encuestados considera que el spam representa únicamente una molestia, pese a que este tipo de correos puede ser utilizado como puerta de entrada para programas maliciosos, robo de credenciales y otras formas de fraude informático.

Entre las prácticas de protección más frecuentes están revisar los enlaces antes de acceder a ellos, evitar vínculos sospechosos y conocer los canales institucionales para reportar incidentes. Sin embargo, solo el 69 % utiliza autenticación de dos factores (2FA), mientras que el 55 % considera que la institución cuenta con mecanismos suficientes para enfrentar ciberataques.

El estudio también evidencia una brecha entre la percepción del riesgo y las prácticas de seguridad. Aunque el 84 % de los participantes se considera vulnerable a ataques de phishing y el 88 % reconoce la existencia de amenazas digitales, esto no necesariamente se traduce en mejores medidas de protección.

Ante estos resultados, el investigador recomienda implementar programas permanentes de alfabetización digital, con simulaciones de ataques, ejercicios prácticos, uso de autenticación de dos factores y gestores de contraseñas, además de fortalecer los protocolos para reportar incidentes.

La investigación plantea que reforzar las políticas institucionales y promover una cultura preventiva son claves para reducir las vulnerabilidades humanas y mejorar la capacidad de la comunidad universitaria para enfrentar las amenazas digitales.