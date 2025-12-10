Facebook se actualiza con un diseño más visual e inmersivo en el ‘feed’ y facilita la forma de compartir contenido

Meta ha introducido un rediseño más visual e inmersivo para el ‘feed’ principal de Facebook, que ahora mostrará las fotografías organizadas en cuadrículas y permitirá dar ‘Me gusta’ al pulsar dos veces, además de agregar opciones para facilitar la creación y publicación de contenido, así como el descubrimiento de nuevos usuarios afines.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg ha presentado estas nuevas funciones de cara a dirigir a los usuarios de Facebook hacia una experiencia más similar a Instagram, facilitando la conexión con otras personas y con opciones para ayudar a actualizar más fácilmente el perfil, encontrar contenido nuevo mediante la búsqueda y visualizar fotos y vídeos en el ‘feed’ principal.

En este sentido, Meta ha detallado que ha simplificado el ‘feed’ principal de Facebook haciéndolo más inmersivo, de manera que sea más sencillo para los usuarios visualizar y compartir contenido. Para ello, ha anunciado que, a partir de ahora, al publicar varias fotografías, se organizarán en una cuadrícula estandarizada.

Así, los usuarios verán las fotografías publicadas en el ‘feed’ de forma estructurada y, además, podrán pulsar una vez sobre una de las fotografías para verla en pantalla competa y dos veces para darle ‘Me gusta’, como ha explicado en un comunicado.

Siguiendo esta línea, la compañía también ha adelantado que mostrará las funciones de Reels, Amigos, Marketplace y Perfil en la barra de pestañas, de manera que estén situadas de forma más accesible. Igualmente, el menú contará con un diseño renovado y las notificaciones de las pestañas se mostrarán “más claras” para estar al día con las novedades de la red social.

Meta ha explicado que los resultados de búsqueda también se han actualizado y ahora mostrarán más contenido de ‘Reels’ y fotografías situado en un diseñó de cuadrícula más inmersivo, al igual que ocurre en Instagram.

Asimismo, se ha comenzado a probar un nuevo formato de visualización de pantalla completa que permite explorar resultados de fotos y vídeos “sin perder la ubicación en la búsqueda”. Es decir, que al deslizar hacia arriba en la pantalla, pasará a mostrar la siguiente fotografía o vídeo que aparecía en la cuadrícula de los resultados de búsqueda. Esta función se ampliará en los próximos meses a más tipos de contenido y publicaciones.

Además de todo ello, Meta ha señalado que los usuarios podrán compartir su opinión sobre por qué no les gusta una publicación o Reel de Facebook, de cara a personalizar el contenido de su ‘feed’ y que el contenido sea más relevante.