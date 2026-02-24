Fairphone 6 actualizará a Android 16 “pronto”

El ‘smartphone’ Fairphone 6 podrá actualizar próximamente a la versión Android 16, como ha confirmado la compañía tecnológica, tras asegurar que tendrá hasta ocho años de actualizaciones de ‘software’.La firma tecnológica neerlandesa presentó la sexta generación de su teléfono móvil modular en junio del año pasado, siguiendo su línea de diseño característica, que facilita la reparabilidad, fabricado con materiales reciclados y con cinco años de garantía.Llegó con Android 15 instalado de serie y con la promesa de que tendría soporte para actualizaciones de ‘software’ hasta 2033. Ahora, Fairphone ha confirmado que está ultimando la llegada de Android 16.Sin facilitar una fecha concreta ni una ventana temporal aproximada, ha asegurado que la actualización para Fairphone 6 estará disponible 'pronto' en una publicación compartida en las historias de Instagram, recogida por Android Authority.Android 16 ha introducido su mayor cambio de diseño en años y nuevas funciones de seguridad y privacidad para proteger a los usuarios en caso de robo y frente a estafas.