Final Fantasy XIV llegará a Xbox el 21 de marzo con una Starter Edition para Game Pass Ultimate

Xbox ha anunciado que Final Fantasy XIV Online llegará a las consolas Xbox Series X|S el próximo 21 de marzo, un título que estará acompañado por una Starter Edition disponible en Xbox Game Pass Ultimate por tiempo limitado.

La desarrolladora celebró este miércoles el segundo Xbox Partner Review, donde mostró 30 minutos de nuevos tráileres y anuncios, en los que estuvieron presentes Kunitsu-Gami: Path of the Goddes, The Sinking City 2 o Tales of Kenzera: Zau, entre otros.

Una de las novedades evento fue la fecha de lanzamiento final de Final Fantasy XIV, que llegará a Xbox Series X|S el próximo 21 de marzo acompañado de una Starter Edition, disponible a través de la suscripción a Game Pass Ultimate desde ese mismo día hasta el 19 de abril de 2024.

Capcom, por su parte, ofreció un avance de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un título para un solo jugador ambientado en un universo de inspiración japonesa, que ya tuvo presencia en Xbox Games Showcase 2023. El juego llegará a las consolas de última generación de Xbox, así como a Windows, a través de Game Pass a lo largo de este año.

Durante Xbox Partner Review también se mostró por primera vez The Sinking City 2, secuela del ‘survival horror’ de Frogwares ambientada en la ciudad Arkham, inspirada en Lovecraft.

SEGA, por su parte, avanzó novedades relacionadas con Persona 3 Reload: Expansion Pass, que permitirá a los jugadores profundizar en esta historia con nuevos trajes, música y en el contenido ampliado de Episodio Aigis-The Answer.

También lo hizo Nexon con una demostración de la jugabilidad de The First Berserker: Khazan, basado en el universo de Dungeons & Fighter, que llegará a las consolas Xbox Series X|S, aunque se desconoce cuándo.

De la unión de Bandai Namco y Reflector Entertainment llegará, sin fecha concreta, Unknown 9: Awakening, protagonizado por Haroona e interpretada por Anya Chalotra, una buscadora de la verdad con una conexión con otra dimensión llamada Revés y que utilizará las energías que esta le ofrece para apartar a quien se interponga en su camino.

En el evento también se pudo ver un avance más profundo de Tales of Kenzera: Zau, desarrollado por Surgent Studios y EA Originals, y narrado por Abubakar Salim, que cuenta con una jugabilidad intercambiable, de modo que se presenta un universo u otro dependiendo de la máscara que lleve el personaje (del sol o de la luna).

Junto con estos videojuegos, se dio a conocer un poco más sobre la “escalofriante experiencia interactiva” inspirada en las películas de los años 80 y 90 protagonizadas por Chucky, que llevará por título Griefville: Survive the Nightmare! y estará presente tanto en Xbox One como en Xbox Series X|S.

Asimismo, se pudo ver un avance de Monster Jam Showdown, un videojuego para los amantes del motor y los camiones, que ofrece una experiencia de carreras arcade. Se podrá jugar en Xbox Series X|S este años.

Inverge Studios, por su parte, reveló Creatures of Ava, donde los jugadores aprenderán a comprender y domesticar a las criaturas del planeta que lleva por nombre y se deberán adaptar a una gran variedad de ecosistemas.

Riffraff Games hizo referencia al que será su próximo trabajo, Sleight of Hand, un juego de sigilo y espionaje en tercera persona en el que los jugadores deben infiltrarse en un aquelarre de brujas utilizando una baraja de cartas maldita.

11-Bit Studios estuvo presente en la cita ‘gaming’ con The Alters, un juego de ciencia ficción que combina aventura y supervivencia, protagonizado por Jan Dolski y que llegará a Game Pass, Xbox Series X|S y Windows.

Frostpunk 2, de la misma desarrolladora, es otro videojuego de supervivencia que muestra un lugar destrozado por una nieve apocalíptica que devastó la Tierra hace 30 años. Estará disponible con PC Game Pass y Windows el 24 de julio.

Finalmente, GSC Game World anunció el lanzamiento de la trilogía Stalker Legends of the Zone para Xbox One y Xbox Series X