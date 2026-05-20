Firefox extiende su función para resumir páginas web con solo agitar el ‘smartphone’ a dispositivos Android

Firefox ha extendido su función para resumir páginas web con solo agitar el ‘smartphone’ a dispositivos Android, de manera que más usuarios puedan obtener resúmenes de sitios web con menos de 5.000 palabras, impulsados por inteligencia artificial (IA).

El navegador lanzó la función ‘Agitar para resumir en iOS’ en septiembre del pasado año, como una opción para facilitar que los usuarios obtengan la información que necesitan “en segundos” y evitar tener que leer páginas web completas.

Ahora, esta experiencia se ha lanzado igualmente para dispositivos Android, por lo que cuando los usuarios estén navegando por una página web y agiten su ‘smartphone’ impulsado por este sistema operativo, dispondrán de un resumen del contenido automáticamente.

Así lo ha dado a conocer la compañía en un comunicado en su blog, donde ha matizado que, por el momento, esta función en Android solo está disponible para sitios web en inglés y con contenido de menos de 5.000 palabras.

Además, aunque el resumen se genera simplemente con agitar el teléfono, la compañía ha especificado que los resúmenes también están disponibles con el botón ‘Resumir página’, dentro del menú de tres puntos del navegador.

Igualmente, ha subrayado que se trata de una herramienta impulsada por IA pero que los datos de los usuarios se mantienen seguros, ya que el texto se envía mediante la nube de Mozilla y está impulsado con Mistral-Small, un modelo de IA “cuidadosamente seleccionado por su velocidad, eficiencia y alineación con una Internet abierta”.

Además de todo ello, Firefox también ha señalado que la función de ‘Agitar para resumir’ en iOS se ha extendido a más idiomas, entre ellos el alemán, francés, español, portugués, italiano y japonés. Por su parte, la herramienta para Android llegará para más idiomas en el futuro.