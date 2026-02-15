Gaiarooms lleva la inteligencia artificial a la gestión de los pequeños hoteles urbanos

La cadena hotelera digital española Gaiarooms ha incorporado inteligencia artificial (IA) como parte estructural de su modelo de gestión de hoteles pequeños y medianos no profesionalizados con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, anticipar incidencias y reducir la carga de trabajo que no aporta valor directo a la experiencia del huésped.

La iniciativa se apoya en una integración profunda de tecnología, procesos y conocimiento operativo, y ya se encuentra plenamente implantada en sus más de 115 establecimientos repartidos en 14 ciudades de la península ibérica.

El modelo de Gaiarooms parte de una digitalización completa de la relación operativa con el huésped a través del teléfono móvil. Procesos como el 'check-in', el pago, la entrega de llaves digitales, la solicitud de asistencia o el 'check-out' se gestionan de forma centralizada, sin necesidad de recepción física.

Esta estructura permite reorganizar los flujos de trabajo y crear el contexto necesario para que la inteligencia artificial tenga un impacto real en la operación diaria de los hoteles, como explican en una nota de prensa.

Sobre esta base tecnológica, la IA actúa como un sistema interno de interpretación que cruza información procedente de distintos sistemas, como el PMS, cerraduras electrónicas, sensores, climatización o redes de comunicación, para priorizar incidencias, ordenar tareas y apoyar la toma de decisiones operativas.