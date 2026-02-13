Gemini 3 Deep Thinking se actualiza para abordar problemas de investigación complejos e impulsar aplicaciones prácticas

Gemini 3 Deep Thinking, el modelo de inteligencia artificial de Google especializado en razonamiento, se ha actualizado para poder abordar retos de investigación complejos e impulsar aplicaciones prácticas.

Google presentó Gemini 3 Deep Thinking en noviembre como un modelo de ofrece capacidades de razonamiento y comprensión multimodal para resolver problemas aún más complejos que sus predecesores.

Con la colaboración con científicos e investigadores, lo ha actualizado para que pueda enfrentarse a retos que a menudo carecen de límites claros o de una única solución correcta y en los que los datos suelen ser confusos o incompletos.

Gemini 3 Deep Thinking combina “el conocimiento científico profundo con la utilidad práctica de la ingeniería” para ir “más allá de la teoría abstracta para impulsar aplicaciones prácticas”, como ha indicado Google en un comunicado.

Sus capacidades actualizadas destacan en matemáticas y programación competitiva, pero también en campos científicos como la química y la física. Y permiten a los investigadores interpretar datos completos y modelar sistemas físicos mediante código.

Google ha incorporado este jueves la actualización de Gemini 3 Deep Thinking en la suscripción Google AI Ultra a través de la app de Gemini.