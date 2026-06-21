Gmail impide responder correos al no mostrar el teclado y limitar las respuestas a Gemini en algunos dispositivos Pixel

Algunos usuarios están experimentando un fallo en el servicio de Gmail que les impide responder correos con normalidad, al impedir que aparezca el teclado para escribir y, en su lugar, limitar las respuestas a la función de ‘Ayúdame a escribir’ impulsada por Gemini.

La función ‘Ayúdame a escribir’ del servicio de correo electrónico de Google utiliza la inteligencia artificial (IA) de Gemini para redactar o responder correos automáticamente. Así, basta con ofrecer unas instrucciones breves a Gemini, para que el asistente genere un borrador de correo electrónico adaptado a las necesidades del usuario.

Precisamente esta herramienta es la única opción que tienen algunos usuarios para poder responder correos electrónicos en la aplicación de Gmail para dispositivos Android, tras experimentar algunos problemas que impiden la aparición del teclado.

En concreto, este fallo se ha identificado en la aplicación de Gmail en ‘smartphones’ Pixel, incluyendo dispositivos Pixel 10 Pro XL o Pixel 10 Pro Fold, tal y como lo han compartido algunos usuarios a través de plataformas como Reddit.

Estos usuarios han indicado que, al tratar de responder ‘emails’ no pueden escribir respuestas porque no se muestra el teclado en pantalla. Simplemente, aparece la opción de ‘Ayúdame a escribir’ de Gemini, que sí funciona y permite redactar una respuesta mediante la IA de Google.

Según han especificado, este error solo ocurre al responder correos electrónicos, pero no se ha identificado a la hora de redactar nuevos ‘emails’. Asimismo, el problema se mantiene, incluso cuando se desactivan las funciones inteligentes de Gmail.

Se desconoce si se trata de un problema de la propia aplicación de Gmail, las funciones de Gemini integradas o del teclado de los ‘smartphones’. Por el momento, Google no se ha pronunciado al respecto.