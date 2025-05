Gmail ya crea resúmenes automáticos para los hilos de correos más largos de la mano de Gemini

Los usuarios de Gmail podrán disponer de resúmenes creados automáticamente con la inteligencia artificial (IA) de Gemini para los hilos de correos más largos, que aparecerán encima del primer ‘email’ y sintetizarán la información de los mensajes para agilizar su lectura.

El servicio de correo electrónico de Google incorporó el año pasado la función para resumir correos electrónicos generada por Gemini, pero era necesario activarla manualmente. A partir de este jueves, Gmail comenzará a proporcionar resúmenes de forma automática.

En concreto, esta función se activará cuando los correos sean muy largos, o el intercambio de mensajes sea muy extenso, y se actualizará cada vez que se sumen más mensajes a la conversación.

El resumen aparecerá encima del primer correo de la conversación y, de momento, esta función sólo está disponible en inglés para dispositivos móviles y puede tardar hasta dos semanas en aparecer, según ha informado Google en una publicación en blog de Workspace.

En el caso de no querer que Gemini muestre los resúmenes, esta opción se podrá desactivar en el apartado Funciones inteligentes de Gmail, en la configuración de la aplicación.

Del mismo modo, esta función está disponible para los usuarios suscritos a las modalidades de Business Starter, Standard y Plus, así como para la versión Enterprise Starter, Standard y Plus, y para los que hayan adquirido los complementos Gemini Education o Gemini Education Premium. Los usuarios que hayan contratado Google One AI Premium también tendrán acceso.