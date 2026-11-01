Google anuncia el cierre de su agente de codificación Jules, que se unificará con la plataforma Antigravity

Google ha anunciado que está cesando su agente de codificación Jules, con el objetivo de integrar sus capacidades en la plataforma Google Antigravity, de cara a ofrecer a los usuarios tanto ejecución de tareas remotas en segundo plano como un entorno de desarrollo centrado en el agente.

El gigante tecnológico lanzó Jules en diciembre de 2024 como un agente para tareas de codificación, que pasó a estar en beta pública en mayo de 2025, permitiendo corregir errores de código, actualizar versiones o realizar pruebas, entre otras opciones de tareas de programación.

Así, surgió como “un experimento para aprender cómo los agentes de codificación asíncronos pueden ayudar a los desarrolladores a lanzar más rápido” y, ahora, tal y como lo ha compartido Google en una publicación en la red social X, comenzará a cerrar su actividad gradualmente al integrar sus capacidades en Google Antigravity.

Lanzada en noviembre de 2025, junto al modelo Gemini 3, Google Antigravity es una plataforma de desarrollo de ‘software’ basada en agentes de inteligencia artificial (IA). En este sentido, Google está trabajando en llevar la tecnología y lecciones aprendidas con Jules a este entorno de Antigravity, para ofrecer a los usuarios “lo mejor de ambos mundos”.

Esto se debe a que, con la integración de Jules, Antigravity permitirá la ejecución autónoma de tareas remotas en segundo plano y un entorno de desarrollo centrado en el agente, como ha matizado en la publicación de X.

Como resultado de esta experiencia unificada, Jules se cerrará gradualmente. “Tanto si has utilizado Jules para corregir errores, escribir pruebas o lanzar nuevas funciones, ¡Gracias por contribuir a dar forma al futuro de la programación basada en agentes!”, ha concluido la tecnológica.