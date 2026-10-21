Google Chrome refuerza la seguridad con nuevas advertencias para páginas web sospechosas y estafas de tipo clickfix

Google ha actualizado la navegación segura en Chrome con nuevas notificaciones que alertan de sitios web sospechosos, a ejemplo de las advertencias que ya emite para las descargas de archivos, y de códigos maliciosos que forman parte de la estafa ‘clickfix’.

El navegador ha introducido advertencias de dos niveles para páginas web, que las dividen en sospechosas o peligrosas y se muestran con una pantalla y un color diferentes, para diferenciar el riesgo que corre el usuario, como informa la compañía en un comunicado.

Las alertas por páginas web sospechosas se muestran en una ventana emergente pequeña con dos botones: uno en blanco o gris (según si es en el ordenador o en el móvil) para marcarlas como seguras y otro en azul para volver atrás.

En este caso, las alertas notifican cuando una página presenta patrones engañosos comúnmente asociados con sitios maliciosos conocidos, advirtiendo de un posible riesgo de daño para el usuario.

Por su parte, las alertas por páginas peligrosas se muestran a pantalla completa y con un fondo rojo cuando se detecta que hay un alto riesgo de daño para el usuario. Solo permite comprobar detalles o volver atrás.

El navegador ya advierte en dos niveles de riesgo sobre las descargas de archivos, que divide también en sospechosos y peligrosos.

Google también ha reforzado la detección de las estafas conocidas como ‘clickfix’, que engañan al usuario para que copie un comando para solucionar un supuesto problema en su ordenador.

La protección mejorada de Chrome limpiará el portapapeles de información personal identificable en caso de detectar que se ha copiado un código malicioso y se enviará posteriormente a Navegación segura para su análisis. Si se detecta riesgo, entonces se muestra una advertencia.