Google desmantela una botnet de 1,3 millones de decodificadores creada por un socio de Android

Google ha anunciado el desmantelamiento de una ‘botnet’ creada expresamente por un fabricante socio de Android, Videostrong Technology Co., tras el cierre de la puerta trasera que había instalado en más de 1,3 millones de decodificadores de Android TV.

La firma tecnológica, en colaboración con la Agencia Nacional de Policía de Japón, Lumen, HUMAN Security, Plume, Synthient y TrendAI, ha desmantelado la puerta trasera XCPE, que durante años dio acceso a actores maliciosos a decodificadores, en los que venía preinstalada en el ‘firmware’.

En concreto, XCPE se incorporó a más de 1,3 millones de decodificadores Android TV de Videostrong Technology Co., formando una ‘botnet’ que se usó en campañas de fraude publicitario, para registrar los dispositivos infectados en redes proxy residenciales y para la instalación de ‘malware’ adicional.

Google ha destacado que tanto la puerta trasera como la ‘botnet’ y la infraestructura que la mantenía fueron obra de Videostrong Technology Co. y no de un empleado descontento de dicha compañía ni de un error en el desarrollo.

Se trata de un fabricante de dispositivos del ecosistema Android que durante años empleó técnicas de ofuscación para evadir los controles de seguridad de Google, con el fin de lucrarse con la puerta trasera y la ‘botnet’, facilitando el acceso a actores maliciosos.

“Sin el conocimiento ni el consentimiento de los usuarios, los dispositivos infectados se ofrecieron como mecanismo de distribución para una amplia gama de delincuentes. Esto propició diversas actividades maliciosas en y a través de los dispositivos, incluyendo fraude publicitario, exfiltración de datos y enrutamiento de tráfico de red malicioso a través de ellos”, ha señalado la compañía en un comunicado.

La ‘botnet’ tiene alcance global, lo que incluye a países como España, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Canadá y Australia. En ella también han identificado otros dispositivos conectados basados en Android de otras marcas, como equipos de telesalud, máquinas de karaoke y dispositivos de señalización digital.

Ante esta situación, Google ha aconsejado a los usuarios que tengan cuidado con las aplicaciones que prometen un pago a cambio del “ancho de banda no utilizado” o de “compartir su conexión a internet”, ya que, como ha explicado, “son una vía principal para el crecimiento de redes proxy ilícitas y podrían generar vulnerabilidades de seguridad en la red doméstica del dispositivo”.

“Recomendamos a los usuarios que utilicen únicamente tiendas de aplicaciones de confianza, revisen los permisos de las VPN y proxies de terceros y se aseguren de que las protecciones de seguridad integradas, como Google Play Protect, estén activadas”, ha apostillado.