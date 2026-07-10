Google despliega la copia de los documentos descargados en el móvil en Drive y más ajustes para configurar el ‘backup’

Google está desplegando nuevos ajustes que ofrecen más flexibilidad al usuario a la hora de decidir qué quiere respaldar en la copia de seguridad (‘backup’) junto a la nueva opción para respaldar Documentos en Google Drive.

La tecnológica Google, tras anunciar que las copias de seguridad ahora cuentan para el almacenamiento de la cuenta, está desplegando nuevos ajustes en Android que permiten activar o desactivar la copia de seguridad de los mensajes, el historial de llamadas y los ajustes del dispositivo.

Lo que ha hecho Google es dividir la copia de seguridad según el tipo de dato que el usuario necesita respaldar, ya que hasta ahora, lo mantenía todo sin dar la opción al usuario de decidir de qué quiere preservar en una copia.

Los nuevos ajustes granulares se están desplegando con la versión 26.25 de Google Play Services. La opción de SMS y MMS también incluye los mensajes RCS, según confirmó Google al medio tecnológico 9to5Google.

Otra novedad es la nueva copia de seguridad de ‘Documentos’, que sube los descargados directamente a Google Drive, aunque por el momento está todavía en fase de pruebas y solo aparece en la versión beta de Google Play Services.

‘Local file backup’ asegura al usuario que todos los documentos descargados en el almacenamiento local del móvil se subirán de forma automática a Google Drive.

Esta función es similar a la copia de seguridad de las fotos y vídeos de Google Fotos, lo que permite tener siempre una copia de todas las capturas que se hacen con la cámara del móvil.

Una vez que el usuario activa ‘local file backup’, aparecerá una nueva carpeta en Google Drive, a la que también se podrá acceder desde el menú de ‘Copia de seguridad’ de los ajustes del móvil con el nuevo menú ‘Documentos’.

Google ha detallado que admite .DOC, .PPT, .XLS, .PDF y otros archivos de texto o documentos. Hay un detalle a tener en cuenta en esta nueva experiencia, y es que el sistema de sincronización no es bidireccional. Esto significa que los cambios que se hagan en un lado no se reflejarán en el otro.

Si en algún momento el usuario se decanta por desactivar esta función, las copias que se hayan subido anteriormente no se borrarán de Drive.