Google Find Hub ya permite eliminar dispositivos

Google ha actualizado su servicio de localización de dispositivos Find Hub para introducir la función que permite eliminar los dispositivos y accesorios antiguos y que ya no están en uso.

Find Hub es el servicio de Android que permite localizar un móvil o unos auriculares, rastrear dispositivos de seguimiento y compartir la ubicación con amigos y familiares. Para ello, los usuarios registran los dispositivos compatibles para tenerlos localizados. Sin embargo, una vez se añaden, quedan registrados para siempre.

Una actualización reciente en Find Hub ha solucionado este inconveniente, ya que ha introducido la opción de eliminar dispositivos y accesorios de manera individual, como recogen en Android Authority.

Con esta novedad, ya es posible eliminar del mapa los auriculares antiguos que están guardados en un cajón o el reloj que se vendió hace tres años para que dejen de mostrarse junto con los que sí están en uso.