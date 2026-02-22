Google incorpora la función de pantalla dividida en Chrome para “impulsar la productividad”

Google ha incoporado una serie de actualizaciones en Chrome para “impulsar la productividad” de los usuarios, entre las que se encuentran la pantalla dividida, las anotaciones en PDF y la posibilidad de guardar en Google Drive.

La compañía busca aumentar la eficiencia de su navegador tras las sugerencias de los usuarios y así ayudarles a agilizar sus tareas tanto en el ámbito personal como en el profesional

“¿Alguna vez te has encontrado haciendo malabarismos con varias ventanas o cambiando constantemente entre las mismas dos pestañas? Es una frustración común que puede interrumpir tu ritmo y ralentizarte”, ha planteado la empresa en una entrada en su blog.

Frente a este tipo de contratiempos, Google ha decidido implementar la función ‘Split View’ (pantalla dividida) en Chrome. De esta forma, permite a los usuarios ver dos pestañas de forma simultánea y así trabajar en un mismo espacio.

La función ya se encontraba disponible para algunos usuarios desde septiembre, pero Google ha decidido extenderla de forma oficial tras los buenos resultados durante la prueba. “Nuestro trabajo con los primeros usuarios ha demostrado que la vista dividida ya ayuda a las personas a realizar múltiples tareas y a ser más productivas en la web”, ha destacado la empresa.

Otra de las novedades es la función que permite realizar anotaciones en los documentos en formato PDF dentro del visor de Chrome. Así, los usuarios no tienen que descargar el documento y recurrir a otras aplicaciones para destacar fragmentos, revisar informes o realizar firmas digitales rápidamente.

En esta línea, Google ha incorporado también la posibilidad de guardar documentos PDF en Drive directamente desde Chrome, sin necesidad de descargarlos y subirlos a la nube desde el equipo. Una vez guardados, se almacenarán en una carpeta llamada “Guardados desde Chrome”.