Google incorpora más funciones de Gemini en los móviles Pixel y los relojes Pixel Watch

Google ha anunciado la implementación de una serie de funciones de su inteligencia artificial (IA), Gemini, en los dispositivos de Google Pixel, como ‘Rodea para buscar’, tareas en segundo plano, recomendaciones con ‘Magic Cue’ o la aplicación ‘Now Playing’, entre otras.

La compañía ha presentado las actualizaciones de Gemini, que ya se están instalando de forma progresiva con su ‘Pixel Drop’ de marzo, con el objetivo de hacer más intuitivos, personales y útiles los ‘smartphones’ y ‘wearables’ más recientes de la serie Pixel, como ha explicado en su blog.

La función ‘Rodea para buscar’, que llegó en enero de 2024 y está impulsada por Gemini, permite ahora a los usuarios realizar búsquedas de varios objetos de manea simultánea al trazar un círculo en la pantalla con su dedo, evitando tener que cambiar de aplicación.

Por ejemplo, si el usuario ha visto un conjunto que le gusta en una foto en redes sociales, simplemente deberá rodearlo con un círculo y Gemini lo reconocerá para mostrar resultados de búsqueda de cada uno de los elementos. Además, en el caso de que sea una prenda de ropa, ofrecerá al usuario la opción de “probársela” con una foto de referencia. Esta última función está disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Australia e India.

Por otra parte, Gemini también actuará como un agente de IA para realizar tareas pendientes en un segundo plano. De esta forma, los usuarios pueden pedirle a Gemini que les pida un taxi a una dirección concreta, mientras siguen realizando otras acciones en su dispositivo. Una vez que Gemini termine su tarea, mandará una notificación a través de su app, donde está alojada esta función en versión beta.

Gemini también ofrecerá recomendaciones de restaurantes con su función ‘Magic Cue’ (Pista mágica), que analiza una conversación entre el usuario y otras personas para sugerir opciones en función de lo que hayan hablado sin tener que recurrir a otras aplicaciones.

De esta forma, si en un grupo un amigo dice que quiere comer comida italiana y otro dice que le interesa que quede cerca de alguna zona específica, Gemini tratará de recomendar sitios que se ajusten a estos parámetros.

El pasado mes de febrero se filtró que la función ‘Now playing’ (Reproduciendo ahora) podría lanzarse en una aplicación independiente y así lo ha confirmado Google en el ‘Pixel Drop’. Con ella, los usuarios pueden identificar las canciones que están sonando en el entorno sin necesidad de tener conexión a internet.

Otras de las novedades que ha presentado Google es la incorporación de iconos personalizados generados por IA para la pantalla de inicio o la expansión de la detección de estafas en Google Teléfono para España, Francia, Italia, Alemania, México y Japón.