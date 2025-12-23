Google planea cobrar a los desarrolladores por las descargas y pagos externos en la Play Store en EEUU

Google solicita la inscripción de los desarrolladores estadounidenses en un programa específico para permitir los enlaces externos y sistemas de facturación alternativos a la Play Store en sus aplicaciones, pero planea cobrar tarifas por cada descarga y transacción realizada fuera de su tienda de ‘apps’.

Esta decisión es el resultado del enfrentamiento entre Epic Games y Google, que se saldó con un juicio celebrado en el año 2023 por una demanda de monopolio contra el gigante tecnológico, en el que el jurado estadounidense sentenció que la tienda de aplicaciones Play Store y su servicio de facturación ejercen comportamientos monopolísticos.

En este marco, el juez encargado del caso, James Donato, emitió una orden en octubre de 2024 en la que determinó la apertura de Android y Play Store a tiendas de terceros -como la de Epic Games-, así como dejar de obligar a los desarrolladores a utilizar su sistema de facturación, ni prohibir métodos de pago alternativos.

Tras la apelación de Google en contra de esta decisión y un nuevo veredicto emitido en agosto, se concluyó que se debía continuar con la orden del Juez Donato y, ahora, Google ha trasladado cómo está cumpliendo con dicha orden en el marco de la Play Store en Estados Unidos.

Concretamente, como ha compartido la compañía en una notificación en sus páginas de soporte sobre el sistema de facturación alternativo y sobre el programa de enlaces a contenido externo, la tecnológica ha implementado un programa específico en el que se deberán inscribir los desarrolladores para poder agregar facturación alternativa y enlaces externos en sus aplicaciones publicadas en la Play Store.

Así, los desarrolladores estadounidenses deberán registrarse en dicho programa y cumplir los requisitos asociados antes del próximo 28 de enero de 2026, día que se ha fijado como fecha límite para acceder a estas opciones en la tienda de aplicaciones de Google.

Además, Google también ha especificado que “en el futuro” tiene previsto aplicar una cuota de servicio a los desarrolladores que opten por aplicar las opciones mencionadas en sus aplicaciones. Es decir, que cobrará una tarifa por las transacciones y descargas completadas a través de enlaces a contenido externo, así como por las transacciones completadas mediante facturación alternativa.

En este sentido, aunque, por el momento, Google no está cobrando estas cuotas a los desarrolladores en Estados Unidos, ha trasladado su intención de hacerlo en el futuro y que avisará antes de aplicarlas. Con ello, exigirá a los participantes de este programa que informen sobre estas transacciones a la tecnológica.

Como ha recogido The Verge, estas tarifas ascenderán a 2,85 dólares por cada aplicación y a 3,65 dólares por cada juego que sea descargado e instalado por un usuario, pasadas 24 horas desde que se abrió el enlace que lleva fuera de la tienda de aplicaciones de Google, para descargarlo fuera de la Play Store.

De la misma forma, Google también ha indicado que planea quedarse con un 20 por ciento de las compras que se realicen dentro de la ‘app’ y con un 10 por ciento de las suscripciones que se renueven automáticamente en dichas aplicaciones.

No obstante, la tecnológica limitará algunas de estas comisiones reduciéndolas al 10 por ciento para facilitar el trabajo de los desarrolladores más pequeños. Con todo ello, Google ha asegurado que “las comisiones asociadas al programa de enlaces de contenido externo reflejan el valor que aportan Android y Play” y apoyan sus inversiones continuas en la tienda de aplicaciones.

Por su parte, Epic Games ha detallado que, en caso de que estas tarifas entren en vigor, se opondrá y las “impugnará” para que sean retiradas. Asimismo, se ha de tener en cuenta que estas tarifas no entrarán en vigor si el juez Donato acepta finalmente el acuerdo elaborado entre Google y Epic.

Este acuerdo, que se desplegaría a nivel global, se basa en una propuesta común para abrir Android y fomentar la competencia, ya que incluye cambios en el ecosistema de Android y la tienda digital Play Store, que permitirán reducir las tasas a los desarrolladores y reforzar Android como una plataforma abierta para simplificar la instalación de tiendas de aplicaciones de la competencia. El juez encargado ha programado una audiencia el próximo 22 de enero antes de tomar una decisión.