Google prepara un rediseño completo de los iconos de sus apps de Workpace para reflejar la presencia de la IA

Google ha decidido actualizar por completo los iconos de sus aplicaciones de Workspace, que recibirán un nuevo diseño con formas más redondas y colores degradados, que dejan atrás los colores corporativos.

La firma tecnológica apostó por sus colores corporativos --amarillo, azul, verde y rojo-- para unificar visualmente sus herramientas en la anterior actualización de diseño de los iconos de sus servicios.

Ahora prepara otra que promete ser más radical, en la que dejará atrás los colores corporativos, como informan fuentes familiarizadas con este tema a 9to5Google. Y todos ellos mostrarán degradados, en un intento por reflejar la integración de la inteligencia artificial.

Además, los iconos recibirán una apariencia más redondeada, y cada servicio de Workspace se distinguirá claramente por el diseño, frente a la homogeneidad que presentan actualmente; un cambio que se percibirá con claridad en Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones o en las aplicaciones de Google Task, por ejemplo.