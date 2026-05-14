Honor 600e: Viene con fotografía asistida por IA

El Honor 600e es un dispositivo que redefine la gama media al introducir un diseño unibody de aluminio forjado al vacío, pionero en la industria. Este avance tecnológico elimina el uso de marcos plásticos, logrando una estructura ultra delgada de 7.34 mm que no sacrifica la robustez, alcanzando una resistencia certificada contra caídas de hasta 1.8 metros de altura.

Manifestaron que una de las innovaciones más destacadas, de este dispositivo que ya se encuentra a la venta en Panamá, es la incorporación del “Botón de Cámara IA”, una tecla física dedicada que permite el acceso instantáneo a la fotografía. Con un solo toque, el usuario puede lanzar la cámara o capturar una imagen, mientras que una pulsación prolongada inicia grabaciones en alta definición, eliminando la pérdida de tiempo que supone desbloquear la pantalla en momentos imprevistos.

En el apartado óptico, el dispositivo integra una cámara principal de 108MP potenciada por el algoritmo Raw Native Domain. Esta característica permite capturar texturas y detalles de grado profesional incluso en condiciones complejas, apoyada por filtros cinematográficos multiestilo que aplican ajustes artísticos automáticos mediante inteligencia artificial según la escena detectada.

La autonomía del equipo establece un nuevo referente en el mercado gracias a su batería de 6520mAh. Según la certificación de TÜV Rheinland, el HONOR 600e garantiza hasta 48 horas de uso continuo, lo que, sumado a la tecnología de carga rápida HONOR SuperCharge de 45 watts, asegura una productividad ininterrumpida para los usuarios más activos.

La inteligencia artificial es el núcleo operativo del sistema a través de MagicOS 10. El dispositivo incluye herramientas avanzadas como Circle to Search para búsquedas visuales rápidas, AI Summary para la síntesis de documentos extensos y AI Writing, una función diseñada para pulir y mejorar la redacción de textos directamente desde el teléfono.

Finalmente, el HONOR 600e refuerza la seguridad digital con una innovadora función de detección de clonación de voz por IA, diseñada para prevenir estafas telefónicas. Con esta suite de características, que incluye hasta 16GB de RAM y 256GB de almacenamiento.