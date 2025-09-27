HP lanza sus primeras impresoras profesionales resistentes a los ciberataques cuánticos HP 8000 Series

HP ha lanzado las primeras impresoras resistentes a los ciberataques cuánticos, con la serie HP 8000, que integran los nuevos chips ASIC diseñados para criptografía resistente a la computación cuántica, así como protegen la BIOS y el ‘firmwre’ de arranque, todo ello, junto a integración fluida con medidas de Zero Trust.

La amenaza de que la computación cuántica puede romper los algoritmos de cifrado actuales ya no es una teoría. De hecho, un 65 por ciento de las organizaciones a nivel global identifican esta amenaza como una “prioridad crítica de ciberseguridad”, según el informe Future Encrypted del Capgemini Research Institute (2025).

Como resultado, esta tecnología puede comprometer las comunicaciones cifradas, las firmas digitales utilizadas para garantizar la integridad del ‘firmware’ y el ‘software’ y dañar la confianza digital en los sistemas conectados.

Frente a esta preocupación, HP ha anunciado la disponibilidad en España de su nueva generación de impresoras empresariales HP 8000, las primeras de la marca diseñadas para resistir este tipo de amenazas emergentes con criptografía post-cuántica.

En concreto, esta serie de impresoras se compone de los modelos HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801, HP Mono MFP 8601 y HP LaserJet Pro Mono SFP 8501 y están preparadas para “resistir los ataques cuánticos del futuro” al integrar nuevos chips ASIC, diseñados con criptografía resistente a la computación cuántica.

Estos chips, según ha explicado HP en un comunicado, permiten el uso de verificación de firmas digitales para proteger la integridad del ‘firmware’. Siguiendo esta línea, los chips también protegen el BIOS y el ‘firmware’ de arranque desde sus primeras etapas, lo que reduce el riesgo de la filtración de datos.

Además de todo ello, la tecnológica ha matizado que estas impresoras ofrecen integración fluida con medidas Zero Trust, al estar alineadas con la arquitectura de impresión Zero Trust de HP. Como resultado, permiten una integración segura en redes corporativas existentes, manteniendo la seguridad en todo momento.

HP ha subrayado igualmente que toda la gama de impresión empresarial de la compañía cuenta con HP Wolf Enterprise Security, un sistema integral que protege, detecta y autorrecupera frente amenazas.

Por otra parte HP también ha compartido que apuesta por una visión centrada en la IA, la automatización de flujos de trabajo y la ciberseguridad proactiva “como pilares de la nueva infraestructura de oficina”.

Al respecto ha destacado cómo la impresión empresarial también evoluciona en este sentido, con soluciones de impresión en plataformas inteligentes que potencian la productividad. Así, HP ya aplica IA en sus dispositivos de impresión para resolver retos comunes como la pérdida de formato en los escaneos, procesos de digitalización manuales complejos y costosos, o la ineficiencia en la gestión de flotas de impresión.

Para estas nuevas impresoras, extiende estas soluciones con redacción guiada, resumen automático de documentos y “formato perfecto” en impresión, lo que asegura resultados profesionales sin intervención de los usuarios.

“Nuestro objetivo es claro: transformar la impresión en un motor de innovación, productividad y seguridad. No se trata solo de imprimir documentos, sino de reimaginar cómo la tecnología puede ayudar a los profesionales a concentrarse en lo que realmente importa: generar valor.”, ha manifestado al respecto el director general de Impresión de HP Iberia, Pedro Brito.

Siguiendo esta línea, también ha remarcado cómo desde HP avanzan hacia “una nueva era de colaboración entre personas y dispositivos, donde la inteligencia artificial y la seguridad son claves para maximizar el potencial humano y ayudar a las empresas a adaptarse a un entorno cada vez más cambiante y complejo”.