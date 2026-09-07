Huawei lanza el Mate XT 2, su nuevo plegable triple con pantalla privada y chip Kirin 9050 Pro

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Imagen promocional del Huawei Mate XT 2.
HUAWEI / HUAWEI
Europa Press
07 de septiembre de 2026
Tags:
Estados Unidos
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