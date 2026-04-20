Huawei presenta su ‘smartphone’ plegable Pura X Max, con una pantalla amplia de 7,7 pulgadas

Esto se traduce en que Huawei Pura X Max tiene una altura de 120 mm y su anchura es de 85 mm plegado, que aumenta a los 166,5 mm extendido. Su grosor es de 11,2 mm plegado y extendido se reduce a los 5,2 mm. En cuanto al peso, se queda en 229 gramos.

En el primer vistazo ofrecido por la compañía se pudo apreciar su módulo de cámaras horizontal. Durante la presentación oficial, Huawei ha indicado que está compuesto por una cámara principal de 50 MP, una gran angular de 12,5 MP, y un teleobjetivo de 50 MP. Por su parte, la cámara frontal tiene 8 MP.

El Pura X Max de Huawei está potenciado por un procesador Kirin 9030 Pro, que mejora el rendimiento de la CPU un 25 por ciento, la GPU en un 40 por ciento y la NPU en un 70 por ciento a comparación del Kirin 9020 integrado en el modelo Pura X.

Funciona con el sistema operativo HarmonyOS 6.1 y respecto a su batería, el teléfono tiene una capacidad de 5.300 mAh y es compatible con una carga rápida por cable ‘SuperCharge’ de 66 W y una carga inalámbrica ‘Huawei SuperCharge’ de 50 W.

Disponibilidad y precio

El Pura X Max ya se encuentra disponible en el mercado chino en los acabados ‘Azul interestelar’, ‘Naranja Vibrante’, ‘Blanco cero grados’, ‘Oro Oliva’ y ‘Negro Fantasma’. Se puede adquirir en su tienda oficial por un precio que parte de los 10.999 yuanes (unos 1.370 euros) en su configuración de 12 GB de RAM y 25 6GB de almacenamiento, y que asciende a los 11.999 yuanes (1.495 euros) si el almacenamiento es de 512 GB.

Por otra parte, la edición coleccionista sube a los 12.999 yuanes (1.620 euros)en su configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, y la versión más cara asciende a los 13.999 yuanes (1.744 euros) por su configuración de 16GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

Con el lanzamiento del Pura X Max, Huawei consigue adelantarse a competidores de la talla de Samsung, con su plegable Galaxy Z Fold 8 Wide, cuya llegada está prevista para el tercer trimestre de 2026, como avanzó ETNews en enero; o Apple, que presumiblemente presentará su primer iPhone plegable para septiembre, junto al iPhone 18 Pro y Pro Max.