INFOPLAZAS AIP y Esri Panamá firman convenio para impulsar acceso a tecnología geoespacial

La INFOPLAZAS AIP y Esri Panamá firmaron un convenio de cooperación para promover el acceso a tecnologías geoespaciales en el país, con el objetivo de fortalecer la inclusión digital y el desarrollo territorial, anunció el “lead” del acuerdo.

El convenio contempla programas de capacitación, talleres y transferencia de conocimientos dirigidos a estudiantes, docentes, emprendedores y líderes comunitarios, con el fin de que puedan utilizar herramientas de análisis geográfico para comprender mejor su entorno.

De acuerdo con ambas organizaciones, la inteligencia geográfica se ha convertido en un recurso clave para la planificación urbana, la gestión pública, la prevención de riesgos y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, señalaron que estas herramientas aún están concentradas en sectores especializados.

En ese sentido, la alianza busca reducir esa brecha mediante acciones conjuntas que amplíen el acceso al conocimiento y fortalezcan las capacidades digitales en distintos sectores de la población.

Finalmente, destacaron que este esfuerzo representa un paso importante hacia una sociedad más conectada y preparada para aprovechar el valor de los datos en la toma de decisiones y el desarrollo del país.