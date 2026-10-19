Instagram busca una solución al contenido de IA que plagia obras originales de artistas y comediantes

Instagram está viendo qué hacer con los contenidos de Inteligencia Artificial (IA) que plagian las obras originales de comediantes y artistas, ya que la red social propiedad de Meta descarta la prohibición completa del uso de esta tecnología.

El actor George Brett Olson ha puesto de relieve un problema que están sufriendo ciertos creadores, el del plagio de sus creaciones artísticas, como le sucedió a él mismo cuando uno de sus monólogos se convirtió en un plagio protagonizado por una ‘AI Hot Girl’, una chica impactante generada con inteligencia artificial, incluso con el mismo escenario y la misma ropa.

En respuesta a su queja, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, ha confirmado que están viendo qué hacer, aunque asegura que no es algo sencillo. En concreto, ha explicado que no cree que sea “practico” prohibir el contenido generado con IA. “Cada vez va a ser más difícil de identificar, y no todo es mal contenido (aunque sí, hay mucho ‘slop’ [de baja calidad]”, ha señalado en una primera respuesta, en la que también ha dicho que están “muy comprometidos a intentar llevar más tráfico a los creadores de contenido originales, y si un creador de IA está plagiando contenido de forma descarada, sería conveniente averiguar qué se puede hacer”.

Este tipo de plagios de IA, como también denuncia el artista Andrew Scott, están logrando una gran difusión en la plataforma. En su caso, una versión con IA de su obra de arte logró 50 millones de visualizaciones y un millón de ‘me gusta’ en pocos días, lo que resta toda la atención que debería recibir su pieza original.

Scott recoge en su cuenta de Threads el malestar en el que se encuentran los creadores originales de obras en Instagram al señalar que se ha dado cuenta de que no puede “depender de la plataforma por mucho más tiempo antes de que quede completamente saturada de contenido generado por IA”.

Después de que el actor Brett Olson expusiera la primera respuesta de Mosseri en su Threads, a la que se sumó el artista Scott, Mosseri volvió a responder con un tono distinto al de su primer discurso.

“Para que quede claro, estoy muy preocupado por esta tendencia. Estamos trabajando activamente para decidir qué hacer, es un problema complicado. Ya permitimos presentar reclamaciones por derechos de autor sobre el contenido y retirar el material protegido robado”, ha dicho Mosseri, para justo después añadir que “no es suficiente”, ya que cabe suponer “que muchos cómicos y bailarines no se han tomado las molestias de registrar legalmente su material”.

Sobre esto último, Mosseri se refiere a que los autores originales tienen dificultades para reclamar su obra en Instagram y, en ocasiones, son los plagiadores quienes se adelantan. “Necesitamos una forma de ayudar a estos creadores sin que se permita que actores malintencionados hagan más reclamaciones falsas”, y ha añadido que es algo que “desafortunadamente ocurre todo el tiempo”.

Los plagios de IA están inundando la red social de Instagram y el mismo Mosseri ya reconoció el problema en enero al declarar que el contenido generado con IA es tan abundante que será más fácil identificar el contenido real que el falso.