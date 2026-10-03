Instagram Edits incorpora un asistente de IA que analiza métricas y recomienda ideas de vídeos para ampliar la audiencia

La aplicación para editar vídeos de Instagram Edits ha integrado un nuevo asistente de edición impulsado por inteligencia artificial (IA) que ofrece sugerencias para mejorar la creación de vídeos de los usuarios, basándose en estadísticas de la red social para conectar más con la audiencia.

La red social propiedad de Meta pretende ayudar a los creadores de contenido a generar vídeos que, basados en su identidad, atraigan a más usuarios de la plataforma. En este sentido, aunque actualmente ya existen herramientas de IA capaces de “crear ganchos genéricos o calendarios de contenido”, Instagram pretende ofrecer una opción que conozca la cuenta del creador en cuestión y ofrezca inspiración personalizada.

Para ello, Instagram ha introducido un asistente de edición con IA en Edits, por el momento, disponible para los usuarios en Estados Unidos, que se basa en “un socio creativo” que conoce tanto al usuario como a su audiencia y comparte sugerencias de vídeo adaptadas.

Este asistente, analiza las métricas de Instagram de la cuenta del usuario, como los seguidores, las visualizaciones, la retención de sus vídeos, los me gusta o la cantidad de veces que se comparten sus publicaciones.

Asimismo, combina estas métricas con los comentarios que reciben sus vídeos, las tendencias de la red social y los intereses de su audiencia. Como resultado, según ha explicado Instagram en un comunicado, el asistente puede detectar patrones de rendimiento a lo largo del tiempo y ofrecer esta información al propietario de la cuenta, con una visión más global que “es difícil de obtener solo con las métricas”.