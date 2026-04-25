Instagram lanza en España la aplicación Instants para compartir fotos sin editar que desaparecen en 24 horas

Meta está probando una nueva aplicación en el ecosistema de Instagram: Instants, que permite a los usuarios compartir fotos sin editar con sus amigos, con la característica de que desaparecen tras 24 horas.

Instagram lanzó en 2023 la herramienta de Historias espontáneas, en la que los usuarios podían compartir este tipo de contenido sin filtros dentro de Instagram, pero ahora está probando su funcionamiento como aplicación independiente.

La compañía ha apostado por lanzar esta aplicación en una fase de prueba, en la que solo se puede descargar en la Play Store de Google o la App Store de Apple en España e Italia. "Estamos explorando varias versiones de Instants para ver qué les gusta a los usuarios y escucharemos a nuestra comunidad", ha indicado un portavoz de la compañía a TechCrunch.

Instants está diseñada para capturar momentos del día a día de forma instantánea sin filtros ni ediciones. Precisamente, esa fue la premisa de BeReal, que surgió en 2020 y se popularizó dos años más tarde como una alternativa centrada en la inmediatez y la naturalidad alejándose de los retoques de Instagram.

Meta trata así de ampliar las opciones de los usuaros, para que puedan compartir contenidos más elaborados en Instagram, dejándolos de forma más duradera en sus perfiles, mientras que en Instants pueden compartir contenido cotidiano sabiendo que desaparece en 24 horas.