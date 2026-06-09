Instagram ya permite reordenar el ‘feed’ de fotos y vídeos para rediseñar los perfiles y destacar contenido clave

Instagram ha hecho oficial en España la capacidad de reorganizar de forma manual todas las publicaciones de fotografías y vídeos del ‘feed’, de manera que el usuario muestre su contenido según necesidad o gusto, rediseñando su perfil o destacando contenido clave.

La red social propiedad de Meta ha lanzado esta nueva función para dar mayor flexibilidad y control creativo a la hora de ordenar todas las fotos y vídeos compartidos, que hasta ahora se mostraban únicamente de forma cronológica, a excepción de las publicaciones fijadas que aparecían en primer lugar.

Ahora, con la nueva función de ‘Reordena la cuadrícula’ el usuario puede elegir qué contenido se verá primero según sus propias prioridades, ya sea para destacar una foto hecha con su mascota, recuperar algunas de sus fotos más antiguas o darle un diseño más creativo a todo el marco de publicaciones según el color de las fotos, independientemente de si la temática del perfil está centrado en la cocina o simplemente quiere mostrar las mejores fotos hechas en la playa.

Instagram ha explicado en un comunicado que esta función pretende dar total libertad para reorganizar el contenido, y lo hace de una forma bastante sencilla. Basta con un toque prolongado sobre una de las fotos para abrir el menú con todas las opciones, tras ello, se ha de seleccionar la opción ‘Reordena la cuadrícula’. Una vez seleccionada, permitirá arrastrar y soltar la foto o reel en la ubicación que se desee.

Las publicaciones y los ‘reels’ fijados seguirán estando presentes si el usuario utiliza esta funcionalidad, que fue lanzada por parte de Instagram en 2022 para dar más posibilidades al usuario para diseñar un ‘feed’ más personalizado.

Esta novedad, que está disponible para todos los usuarios en España, también es perfecta para que los creadores de contenido puedan diseñar un perfil que vaya más acorde a su temática, identidad creativa o unos objetivos concretos, como puede ser la presentación de un proyecto, o que el perfil de Instagram se convierta en el portfolio de un fotógrafo o artista.

Otra de sus ventajas es que se pueden recuperar algunas de las publicaciones más antiguas para dejarles su espacio en la primera página del feed, que es justo la que más ‘engagement’ recibe por parte de los usuarios que visitan el perfil de la persona.

Instagram ha anunciado la novedad de reordenar el ‘feed’ desde la cuenta de Creators, desde la que se pueden seguir todos los detalles para darle otro punto de vista, perspectiva o temática al ‘feed’.

La nueva función de Instagram se está desplegando por fases en España, lo que significa que llegará a todos los usuarios próximamente.