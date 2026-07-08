Instalan la Comisión Nacional de Tecnologías Críticas y la Subcomisión de Inteligencia Artificial

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, instaló la Comisión Nacional de Tecnologías Críticas y Emergentes (CNTCE) y formalizó la Subcomisión de Inteligencia Artificial (IA), informó la Secretaría de Comunicación del Estado.

Ambas instancias, creadas mediante el Decreto Ejecutivo N° 36 del 7 de mayo de 2026, representan una estrategia de Estado para coordinar la adopción responsable de innovaciones globales en el país.

El ministro Orillac enfatizó que áreas como los semiconductores, la biotecnología, las energías renovables, la ciberseguridad y la IA ya no son temas meramente técnicos, sino asuntos de Estado que definen la prosperidad y la soberanía nacional. El objetivo es capitalizar la posición geográfica de Panamá dentro de esta transformación.

“La evidencia más concreta de esa decisión es nuestro avance en el esfuerzo para establecer en Panamá la industria de semiconductores, hoy ya respaldada por decreto y con acciones concretas. Panamá cuenta con activos que pocos países de la región pueden ofrecer juntos”.

En ese sentido, el jefe de la cartera de la Presidencia destacó que este progreso y los esfuerzos para consolidar dicho sector tecnológico responden a las ventajas competitivas que ofrece el país.

La CNTCE estará presidida por el ministro de la Presidencia, mientras que la Subcomisión de IA será liderada por el secretario nacional de la Senacyt, el Dr. Eduardo Ortega Barría, quien resaltó el impacto que tendrán estas tecnologías en la creación de oportunidades para la juventud.

La comisión principal está integrada por los ministros Lucy Molinar (Educación), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias), Frank Ábrego (Seguridad) y Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores).

Por su parte, la Subcomisión de IA estará conformada por un frente multisectorial que incluye a la academia (UP, UTP), entidades gubernamentales (AIG, Antai, ASEP, Secretaría de Energía) y gremios del sector privado (Apede, Capatec, CNC, CCIAP), junto con los ministerios de Educación y Comercio e Industrias.