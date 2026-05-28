Intel impulsará las videoconsolas portátiles Windows con los procesadores Intel Arc G3 y Arc G3 Extreme

Intel impulsará las videoconsolas portátiles con los nuevos procesadores Arc Serie G, que están fabricados con el proceso A18 para ofrecer rendimiento y eficiencia energética y hacer que las partidas duren más.

Intel Arc G3 y Arc G3 Extreme son los dos integrantes de la nueva serie de procesadores diseñados para Windows 11, que utilizan la misma arquitectura de los Intel Core Ultra Serie 3 (Panther Lake) para ofrecer un rendimiento de nivel de ordenador en un equipo portátil.

Están fabricados con la tecnología de proceso Intel 18A (1,8 nanómetros) y se componen de dos núcleos de rendimiento, ocho núcleos eficientes y cuatro núcleos de ultra bajo consumo, como informa Intel en un comunicado. Integran gráficos Intel Arc B390, basados en la última arquitectura Xe3, para ofrecer tecnologías como el trazado de rayos en tiempo real.

Estos procesadores están diseñados específicamente para videoconsolas portátiles, en las que ofrecen rendimiento y eficiencia para que las partidas se reproduzcan de manera fluida. Incluye soporte para Intel WiFi 7 R2, Bluetooth 6 dual e Intel Thunderbolt 4.

Los equipos que funcionan con los procesadores Intel Arc G3 empezarán a llegar al mercado a partir de junio de 2026, siempre los primeros confirmados Predator Atlas 8 de Acer, MSI Claw 8 EX AI+ y OneXPlayer.