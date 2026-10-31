Intel se queda sin ‘stock’ de sus chips económicos para portátiles por la alta demanda

El fabricante de semiconductores Intel se ha quedado sin ‘stock’ de chips económicos Intel Wildcat Lake ante la gran demanda a la que se enfrenta ahora mismo el mercado tecnológico.

El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, ha señalado durante la última llamada de resultados, que la demanda de sus chips baratos “está superando a la oferta”.

Unas declaraciones a las que se ha sumado el director financiero, David Zinsner, afirmando que los chips Wildcat Lake están agotados, según recoge The Verge.

Los chips Intel Wildcat Lake (Intel Core Serie 3) aparecen en portátiles Windows de bajo coste que compiten en precio con el MacBook Neo de Apple.

Entre ellos se encuentran el Dell XPS 13 y el HP Omnibook 5 14. Una serie de portátiles que suelen partir de los 8 GB de RAM y que ahora se ven favorecidos por las mejoras que está implementando Microsoft en Windows 11 para optimizar el sistema.

“Que no quepa duda, no somos optimistas respecto al próximo año en lo que respecta a la memoria” , ha respondido Zinsner cuando le preguntaron sobre si en algún momento va a mejorar el panorama actual de escasez de memoria RAM.

De hecho, tampoco asegura que 2028 sea el año en que se podrá salir de esta escasez mundial de memoria RAM y chips, ya que habrá que ver entonces si mejora, y la previsión que tiene Intel, “es que no mejore en el 27”.

Cabe recordar que en agosto fuentes internas de la industria afirmaron que toda la capacidad productiva mundial para 2027 ya se había vendido.