Investigan en París denuncias de mujeres que dicen haber sido filmadas con lentes inteligentes

La fiscalía de París informó el martes que abrió varias investigaciones relacionadas con denuncias de mujeres que afirmaron haber sido filmadas en la calle sin su consentimiento con lentes inteligentes.

Cualquier persona que lleve lentes inteligentes puede hacer fotos, grabar videos, escuchar música, hacer llamadas telefónicas, traducir texto o interactuar con un asistente de inteligencia artificial.

Los dispositivos de Meta, desarrollados en colaboración con EssilorLuxottica, fabricante de Ray-Ban, se han convertido en un éxito comercial.

Meta vendió alrededor de siete millones de pares en 2025. Otras empresas, como Google y Snap, también se preparan para lanzar gafas con funciones de IA.

En Europa se han multiplicado los llamados a actuar contra los lentes inteligentes de "pervertidos" después de que aparecieran en línea grabaciones realizadas de manera clandestina de chicas y mujeres, acompañadas de una petición en Reino Unido que exige prohibir su venta.

En Francia, la asociación e-Enfance, que gestiona la línea telefónica nacional para víctimas de abusos en línea, lanzó una alerta a principios de este mes sobre videos grabados con lentes dotados de cámara y que han sido compartidos en internet.

La fiscalía de París indicó el martes que había recibido "denuncias relacionadas a vulneraciones de la vida privada vinculadas al uso de lentes inteligentes".

Los fiscales no precisaron qué marcas estaban implicadas pero señalaron que se trata de "una tendencia creciente en las redes sociales que consiste en filmar a mujeres en la calle con gafas inteligentes sin su consentimiento y publicar los videos en internet".

El delito se castiga con hasta dos años de prisión y una multa de 45.000 euros (51.000 dólares).

Los fiscales agregaron que, en algunos casos, también se habían abierto investigaciones por agresión sexual cuando "los hechos van acompañados de contactos sexuales no consentidos".

La fiscalía de París señaló que su unidad de ciberdelincuencia "probó lentes inteligentes en septiembre con el fin de identificar otros delitos vinculados a la ciberdelincuencia".

Entre estos delitos podría figurar el robo de la frase de recuperación de una cartera de criptomonedas, lo que permitiría a los delincuentes sustraer los fondos.