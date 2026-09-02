John Ternus toma las riendas de Apple en la era de la IA y los teléfonos plegables

John Ternus asumió el cargo de director ejecutivo de Apple, heredando una empresa que domina el mercado de los smartphones pero que va por detrás de sus rivales en inteligencia artificial.

Uno de sus mayores desafíos será equilibrar la dependencia de la compañía respecto a China mientras se enfrenta a una intensa presión política desde la Casa Blanca.

El traspaso pone fin a 15 años de liderazgo de Tim Cook, e implica sustituir al especialista en operaciones que construyó la cadena de suministro de Apple por el ingeniero que creó su hardware.

Ternus, de 51 años, se incorporó al equipo de diseño de Apple en 2001 y fue ascendiendo hasta convertirse en vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, cargo en el que reportaba a Cook.

Dirigió los equipos de ingeniería responsables de toda la gama de productos de Apple, incluidos los iPhone que generan la mayor parte de los ingresos de la compañía.

Apenas tendrá una semana para asentarse, ya que Apple celebrará su evento anual del iPhone el 9 de septiembre, en el que se espera que presente su primer teléfono plegable.

Ternus obtuvo una licenciatura en ingeniería mecánica por la Universidad de Pensilvania y trabajó como ingeniero en Virtual Research Systems antes de incorporarse a Apple.

Dentro de la compañía se le atribuye haber impulsado un esfuerzo por hacer los productos más duraderos, fiables y resistentes, y por unos diseños que redujeron su huella de carbono.

El salario base de Ternus será de 3 millones de dólares, la misma cantidad que recibía Cook cuando era CEO. Pero las opciones sobre acciones podrían elevar su compensación total a 58 millones en su primer año, según un documento bursátil presentado el martes.

Cook no se va muy lejos. Pasó a ser presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple este martes, con un mandato que, según la compañía, incluye relacionarse con responsables políticos de todo el mundo.

Su salario se reducirá a 2 millones de dólares, mientras que su compensación total durante el próximo año podría alcanzar los 47 millones, según el documento.

La compensación total de Cook para 2025 superó los 74 millones de dólares.