Krafton compra la desarrolladora Tango Gameworks y asegura la continuación de Hi-Fi Rush

Krafton, el estudio detrás PUBG: Battlegrounds, ha comprado la desarrolladora Tango Gameworks y la propiedad intelectual de su videojuego Hi-Fi Rush, para continuar el desarrollo de este título y “explorar proyectos futuros”, lo que salva al estudio de su cierre por parte de Xbox.

Casi cuatro años después de adquirir ZeniMax Media, compañía matriz de Bethesda, Microsoft anunció en mayo de este año el cierre de varios de sus estudios debido a una reorganización interna de la firma. Entre ellos estaban incluidos los responsables de videojuegos como Redfall y Hi-Fi Rush.

En ese momento, la tecnológica alegó que el cierre de los estudios vinculados a Bethesda se llevó a cabo con el objetivo de “priorizar los títulos de gran impacto e invertir más en la cartera de juegos de gran éxito y mundos queridos de Bethesda”.

Como resultado, quedaron afectados los estudios Arkane Austin, responsable de Redfall; Alpha Dog Studios, desarrolladores de Doom; Tango Gameworks, estudio detrás de Hi-Fi Rush; y Roundhouse Games.

Ahora, el estudio surcoreano Krafton, responsable de videojuegos como PUBG: Battlegrounds y The Callisto Protocol, ha anunciado la adquisición de Tango Gameworks, así como los derechos de la propiedad intelectual de su videojuego Hi-Fi Rush.

Con ello, el propietario de PUBG ha trasladado su intención de continuar desarrollando esta propiedad intelectual de Hi-Fi Rush, así como de “explorar proyectos futuros”, tal y como ha subrayado en un comunicado compartido en su web.

También ha señalado que, como parte de este acuerdo estratégico, colaborarán con Xbox y ZeniMax para “garantizar una transición fluida y mantener la continuidad” en Tango Gameworks. Krafton tiene la intención de “apoyar al equipo de Tango Gameworks para que continúe con su compromiso con innovación y la entrega de experiencias nuevas y emocionantes para los fanáticos”, ha sentenciado la compañía.

Igualmente, ha compartido que esta adquisición no tendrá ningún impacto en el catálogo de juegos existente, con lo que no supondrá ningún cambio para los jugadores de The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo y el juego original Hi-Fi Rush.

Se ha de tener en cuenta que, tras el anuncio del cierre de Tango Gameworks por parte de Xbox, los jugadores compartieron numerosas quejas al respecto, alegando que el videojuego Hi-Fi Rush fue un éxito.

De hecho, y como ha recordado Krafton, Hi-Fi Rush ha obtenido prestigiosos premios desde su lanzamiento, entre ellos, el de Mejor animación en los premios BAFTA Games Awards, el de Mejor diseño de audio en The Game Awards y el premio Game Developer’s Choice al Mejor audio.