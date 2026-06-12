La aplicación Edits de Meta se actualizará con un asistente de IA y una versión de escritorio

Meta ha adelantado las novedades que llegarán próximamente a Edits, entre las que destaca su nuevo asistente de Inteligencia Artificial (IA) y la nueva versión de escritorio, además de otras que ya están disponibles para los usuarios como la nueva pestaña Beta.

La aplicación de edición de vídeos verticales para dispositivos móviles de Meta fue lanzada el año pasado como una alternativa a la ‘app’ de edición de vídeo CapCut de TikTok, para otorgar más flexibilidad a los usuarios que utilizan Instagram como plataforma principal para el ‘engagement’ con sus seguidores.

En un evento exclusivo para creadores celebrado en Los Ángeles (Estados Unidos) Meta ha dado a conocer los detalles sobre las novedades que llegarán a esta aplicación, entre las que ha destacado un nuevo asistente de IA que se desplegará próximamente en la aplicación y una nueva versión para escritorio.

Así lo ha compartido TechCrunch, que ha tenido acceso a esta presentación en la que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg también ha dado a conocer otras características que ya están disponibles en la aplicación.

En lo relativo al nuevo asistente de IA, Meta ha señalado que tendrá dos funciones principales. La primera de ellas es dar una visión más amplia y concreta sobre las estadísticas de los datos que analiza Instagram, con la ventaja de que los usuarios podrán utilizar el lenguaje natural del asistente para entablar una conversación. La idea es que el usuario pueda entender de mejor forma qué es lo que funciona y por qué.

La segunda es dar ideas al creador para que explote cierto tipo de contenido que la IA entiende que está funcionando, así como para que diversifique el tipo de publicaciones que crea, por ejemplo, sugiriendo el uso de un audio que está siendo tendencia.

Aparte del nuevo asistente con IA de Meta, la compañía ha adelantado que lanzará próximamente una versión de escritorio de Edits, con la idea de dar a los creadores más control sobre las ediciones que realicen, más allá de su ‘smartphone’.

La versión de escritorio se beneficiará principalmente de las pantallas de gran tamaño, por lo que se facilita que el creador pueda afrontar una edición más compleja, en vez de hacerlo en una pantalla más pequeña como la del móvil, donde es más complicado cortar, unir o ver desde otra perspectiva todas las ediciones hechas.

FUNCIONES QUE LLEGAN A EDITS

Meta también ha dado los detalles de una serie de funciones que llegan ya a Edits. La primera es la nueva pestaña Beta, una sección donde creadores preseleccionados podrán probar antes que nadie las nuevas funciones que están en desarrollo.

Otra de las novedades son las métricas más detalladas. Ahora, Edits mostrará tanto el desglose demográfico de la audiencia del creador como la hora del día en que se interactúa más, entre otros datos. Esta última permitirá saber más fácilmente cuándo se ha de publicar el contenido para que este reciba más ‘engagement’.

Edits de Meta también se ha actualizado con la posibilidad de buscar términos específicos en la sección de inspiración, de cara a conocer cuáles son las últimas tendencias y así inspirarse en otros creadores.

Finalmente, Meta incorpora lo conocido como Test A/B en el mundo del marketing, una función que permite a los usuarios crear versiones múltiples de una misma pieza para comprobar, antes de publicarla, su rendimiento.