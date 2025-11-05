La aplicación Sora de OpenAI llega a Android

La aplicación social de generación de vídeo con inteligencia artificial Sora ya está disponible para dispositivos Android en una primera serie de países tras su lanzamiento a finales de septiembre en iOS.

Sora es la aplicación social de OpenAI, que pone en manos de los usuarios su modelo de generación de vídeo Sora 2 para que puedan crear y descubrir nuevo contenido, que destaca por la calidad y realismo de la imagen y la sincronización del sonido.

Inicialmente, Sora se lanzó para iOS en Estados Unidos y Canadá, bajo una modalidad de invitación. OpenAI ha extendido su disponibilidad con su llegada a Android, como ha informado en la red social X.

Sora para Android puede descargarse en Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Taiwán, Tailandia y Vietnam, para que los usuarios de estos países puedan generar “una escena cinematográfica, un corto de anime o una remezcla del vídeo de un amigo” a partir de unas pocas palabras.