La aplicación Sora de OpenAI llega a Android

05 de noviembre de 2025

La aplicación social de generación de vídeo con inteligencia artificial Sora ya está disponible para dispositivos Android en una primera serie de países tras su lanzamiento a finales de septiembre en iOS.

Sora es la aplicación social de OpenAI, que pone en manos de los usuarios su modelo de generación de vídeo Sora 2 para que puedan crear y descubrir nuevo contenido, que destaca por la calidad y realismo de la imagen y la sincronización del sonido.

Inicialmente, Sora se lanzó para iOS en Estados Unidos y Canadá, bajo una modalidad de invitación. OpenAI ha extendido su disponibilidad con su llegada a Android, como ha informado en la red social X.

Sora para Android puede descargarse en Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Taiwán, Tailandia y Vietnam, para que los usuarios de estos países puedan generar “una escena cinematográfica, un corto de anime o una remezcla del vídeo de un amigo” a partir de unas pocas palabras.

