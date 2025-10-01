La búsqueda con el ‘Modo IA’ de Google incopora los resultados con imágenes

La experiencia de búsqueda ‘Modo IA’ de Google ha incorporado los resultados visuales, imágenes que permiten profundizar en búsquedas relacionadas con la ropa o la decoración para dar con el estilo más adecuado.

‘Modo IA’ (‘AI Mode’) introduce la búsqueda en formato conversacional, con un lenguaje natural y la posibilidad de realizar preguntas matizas en lugar de múltiples preguntas para obtener una respuesta, con enlaces que llevan a la información. ´ Google ha ampliado su capacidad multimodal para que ‘Modo IA’ pueda ofrecer resultados visuales, con imágenes detalladas que se adaptan al estilo que el usuario está buscando, por ejemplo, cuando busca inspiración para actualizar el salón o un abrigo específico.

La búsqueda con resultados visuales también admite consultas a partir de una imagen o una fotografía, no solo texto, como matiza Google en su blog oficial. En el móvil, además, admite preguntas sobre partes específicas de una imagen.

Los resultados visuales incluyen un enlace que lleva a la página donde está publicada la imagen, lo que también facilita la compra de productos concretos, como un tipo específico de pantalón vaquero.

Los resultados visuales en el ‘Modo IA’ están disponibles desde esta semana en Estados Unidos y en inglés.