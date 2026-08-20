La convergencia del streaming, los videojuegos y el deporte impulsa una nueva era de televisores

El televisor dejó de ser un dispositivo destinado únicamente a ver televisión. Hoy es el centro del entretenimiento del hogar, donde convergen plataformas de streaming, videojuegos y eventos deportivos en vivo. Esta evolución en los hábitos de consumo está impulsando una nueva generación de pantallas diseñadas para ofrecer experiencias cada vez más inmersivas.

Más allá del tamaño, los consumidores buscan mejor calidad de imagen, mayor fluidez en escenas de movimiento, sonido envolvente y tecnologías que les permitan aprovechar al máximo los contenidos disponibles en las plataformas digitales. El crecimiento del streaming, el gaming y las transmisiones deportivas está redefiniendo las características que hoy se valoran al momento de elegir un televisor.

Esta transformación también se refleja en el mercado. De acuerdo con la firma de análisis Omdia, los envíos globales de televisores de 80 pulgadas o más pasarán de 12 millones de unidades en 2025 a 17 millones en 2029, impulsados por la creciente demanda de experiencias audiovisuales más inmersivas dentro del hogar.

Uno de los sectores que más está influyendo en esta transformación es el gaming. Los videojuegos actuales incorporan gráficos de alta resolución, mayores velocidades de procesamiento y dinámicas de juego que exigen pantallas con tasas de refresco superiores, baja latencia y una respuesta prácticamente inmediata. Tecnologías que hace pocos años estaban reservadas para monitores especializados hoy comienzan a integrarse en televisores diseñados para un público mucho más amplio.

El streaming también ha cambiado la manera en que las personas consumen contenido audiovisual. Series, películas y documentales producidos en resolución 4K, con tecnologías HDR y audio envolvente, han incrementado la demanda por pantallas capaces de reproducir fielmente la intención visual de sus creadores. Paralelamente, las transmisiones deportivas han convertido las reuniones familiares y entre amigos en experiencias donde la calidad de imagen y sonido juega un papel cada vez más importante para seguir cada detalle de una competencia.

Frente a esta evolución del mercado, los fabricantes están desarrollando equipos que integran tecnologías antes reservadas para entornos profesionales. TCL, marca líder mundial en televisores Mini LED, responde a esta tendencia con el modelo 98P8L, una pantalla de 98 pulgadas concebida para atender las nuevas formas de entretenimiento digital desde el hogar.

El equipo incorpora un panel QD-Mini LED con 512 zonas de atenuación local, capaz de ofrecer un control más preciso de la iluminación para lograr negros más profundos, mayor nivel de brillo y un contraste más definido. Además, integra la tecnología All-Domain Halo Control, desarrollada para reducir el efecto de halo alrededor de objetos brillantes y ofrecer imágenes más limpias incluso en escenas de alto contraste.

Para quienes disfrutan de eventos deportivos o videojuegos, el televisor incorpora una tasa de refresco nativa de 144 Hz, permitiendo una reproducción mucho más fluida de movimientos rápidos y reduciendo el desenfoque durante escenas de alta velocidad. A ello se suma un modo de juego de baja latencia, pensado para responder a las exigencias de las consolas y computadoras de última generación.

La experiencia se complementa con un sistema de sonido desarrollado junto a ONKYO y compatible con Dolby Atmos y DTS Virtual, tecnologías que recrean un entorno sonoro tridimensional sin necesidad de equipos adicionales.

Más allá del lanzamiento de nuevos productos, la evolución de los televisores refleja un cambio profundo en la forma en que las personas consumen entretenimiento. Lo que antes requería distintos dispositivos y espacios —ir al cine, disfrutar un videojuego o reunirse para ver un partido— hoy converge en una sola pantalla, convirtiendo al hogar en el principal escenario para vivir experiencias cada vez más inmersivas.