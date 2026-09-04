La directora Maggie Gyllenhaal renunció a la IA en su filme sobre Marilyn Monroe

La actriz y directora Maggie Gyllenhaal dijo el viernes que dejó de usar inteligencia artificial generativa de video en su película sobre Marilyn Monroe porque “básicamente no funcionó”.

La estadounidense preside el jurado del Festival de Cine de Venecia de este año, pero también presenta un cortometraje de 17 minutos sobre Marilyn Monroe.

En “Flesh Impact”, Dakota Johnson interpreta a la legendaria estrella en su época dorada y Ellen Burstyn la encarna de mayor, imaginándola cómo habría sido si no hubiera fallecido en 1962.

“Las personas que encargaron este proyecto me pidieron que usara IA”, dijo Gyllenhaal en una charla sobre inteligencia artificial en Venecia.

“Utilizaban una IA con licencia, entrenándola con películas de Marilyn Monroe de las que teníamos los derechos. Y me lancé. Pensé: ‘Está bien, tengo curiosidad. Veamos’”, contó la autora de “¡La novia!” y “La hija oscura”.

“Y básicamente no funcionó. Trabajamos mucho en ello y, al final, lo deseché porque lo que salía con Dakota interpretando a Marilyn Monroe era muchísimo más conmovedor, humano, vivo”, añadió.

Estos comentarios ponen de relieve las limitaciones actuales de la tecnología IA en video, que ha suscitado mucha preocupación en la industria audiovisual sobre su impacto en el empleo.