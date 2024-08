Los E-Sports o Deportes electrónicos ya no son un simple juego. Son una maquinaria que factura millones de dólares al año y Panamá no quiere quedarse sin una parte de ese pastel.

Por ello, la diputada Yarelis Rodríguez presentó, el pasado 24 de julio, a la presidencia de la Asamblea Nacional, el ‘Anteproyecto de Ley Integral de la Industria de los Deportes Electrónicos (Esports)’, el cual busca “reconocer, fomentar y regular los E-Sports en Panamá” ofreciendo un “marco legal” para promoverlos como “actividad deportiva, económica, social y cultural”.

Desde el despacho de la diputada se indicó que “actualmente, existe una realidad compleja en la organización del deporte electrónico, ya que desde hace varios años se ha intentado, de diversas formas, obtener la personería jurídica de Pandeportes, pero por varios motivos, no ha procedido. Por lo tanto, no existe actualmente ninguna organización de E-Sports en Panamá con esa personería jurídica deportiva. Esta ley, en sí misma, no crea federaciones ni asociaciones; lo que establece es la creación de una mesa de trabajo para ayudarlos, a través de un esfuerzo conjunto, a formalizar el deporte de los E-Sports en Panamá”.

El documento pasó a ser el ‘Anteproyecto 51’ y está en fase preliminar. “La discusión del anteproyecto de ley comenzará una vez que sea prohijado por la Asamblea Nacional. La fecha específica dependerá del calendario legislativo y de la priorización de los temas a discutir por la Asamblea”, se señaló desde el mencionado despacho.

Julio César Garcés, quien fue seleccionado Nacional para el videojuego FIFAe, dijo que “en Panamá, el apoyo ha sido insuficiente. Ahora se está en juegos más competitivos y ley puede ayudar a mejorar esa competitividad, con ligas y clubes más organizados”.

Para Ezequiel Panay, de la comunidad gamer PES Panamá, con esta iniciativa “ya no se verá esto como un ‘hobby’, sino que puede impulsar a ser profesional y el Estado nos tome en cuenta, seamos como el ajedrez, que se creen academias y nos incluyan en becas académicas”.