La gran final se vive mejor cuando el sonido está a la altura

Durante las últimas semanas, millones de aficionados han vivido con intensidad cada sorpresa de uno de los eventos deportivos más importantes del año. Y cuando llega el momento de la gran final, el lugar desde donde la disfrutas también hace la diferencia: un buen sistema de audio puede convertir cualquier sala en una experiencia mucho más cercana a la del estadio.

Porque un juego de esta magnitud no solo se ve, también se escucha. La narración, el rugido de la afición y la emoción de cada gol son parte del espectáculo. Con las barras de sonido JBL Bar 500 MK2, JBL Bar 800 MK2 y JBL Bar 1000 MK2, el audio envolvente transforma cada jugada en una experiencia más inmersiva para vivir la gran final como nunca.

El mejor asiento puede estar en casa

Cuando un encuentro se define por pequeños detalles, escuchar con claridad la narración, sentir el ambiente de las tribunas y vivir la emoción de cada gol hace toda la diferencia.

La JBL Bar 500 MK2 es una excelente opción para quienes buscan mejorar el sonido del televisor de forma sencilla. Su subwoofer inalámbrico de 250 mm aporta graves profundos que hacen sentir la intensidad de cada jugada, mientras tecnologías como MultiBeam™ 3.0 crean un amplio escenario sonoro que llena la habitación y ofrece una experiencia mucho más envolvente. Además, con PureVoice 2.0, los diálogos y narraciones se optimizan automáticamente para que cada comentario se escuche con total claridad, incluso durante los momentos de mayor emoción.

Para quienes suelen compartir estos momentos deportivos con amigos o familia, la JBL Bar 800 MK2 eleva aún más la experiencia gracias a sus altavoces satelitales desmontables, que generan un auténtico sonido envolvente alrededor de la sala. Sumado a tecnologías como Dolby Atmos® y DTS:X, el audio adquiere una dimensión tridimensional que hace que cada ovación, cada silbatazo y cada celebración parezcan provenir de todos los rincones del estadio.

Y para quienes buscan la máxima experiencia de entretenimiento, la JBL Bar 1000 MK2 reúne todas estas tecnologías en una configuración diseñada para ofrecer un sonido cinematográfico de alto nivel. Su subwoofer inalámbrico de 250 mm, los altavoces satelitales y la combinación de MultiBeam™ 3.0, Dolby Atmos®, DTS:X y PureVoice 2.0 permiten disfrutar desde los diálogos más sutiles hasta la euforia de un gol con una precisión y profundidad que transforman por completo la experiencia.

Mucho más que una final

La gran final puede ser la mejor excusa para renovar la experiencia de entretenimiento en casa, pero el verdadero valor de una barra de sonido va mucho más allá de los 90 minutos. Después del silbatazo final, las películas ganan profundidad, las series revelan detalles que antes pasaban desapercibidos, los conciertos transmiten la energía del escenario y los videojuegos colocan al jugador en el centro de la acción. Es la misma tecnología que realza cada jugada la que transforma cualquier contenido en una experiencia mucho más envolvente.

Que la emoción no se quede en la cancha

Los grandes eventos terminan, pero un buen sistema de audio sigue haciendo la diferencia todos los días. Con las JBL Bar 500 MK2, JBL Bar 800 MK2 y JBL Bar 1000 MK2, el sonido deja de ser un complemento para convertirse en parte de la experiencia, ya sea al seguir una final histórica, disfrutar una maratón de películas o sumergirse en una sesión de videojuegos.

Acerca de JBL

Durante más de 75 años, JBL ha dado forma a los momentos más memorables de la vida en la intersección de la música, estilo de vida, gaming y deportes. JBL eleva las experiencias auditivas con una calidad de audio superior y diseños de productos que fomentan la individualidad y la autoexpresión. Con credenciales profesionales inigualables y una innovación líder en la industria, JBL es pionero en la industria del audio gracias a ingenieros y diseñadores apasionados y talentosos de todo el mundo. JBL Pro Sound es la tecnología más avanzada que impulsa la cultura a través de importantes eventos de cultura pop y asociaciones con los mejores talentos del mundo en música, deportes y deportes electrónicos.