La IA no provoca una “caída generalizada” del empleo, según la OCDE

La inteligencia artificial no está provocando una “caída generalizada” del empleo en los países de la OCDE, donde la tasa de desempleo se mantiene cerca de su mínimo histórico, según el informe sobre las perspectivas de empleo para 2026 publicado este martes por la organización.

“La tasa de desempleo en la zona de la OCDE se sitúa en 4,9%, un nivel cercano a su mínimo histórico de 4,8% registrado en junio de 2023. Además, prevemos que el empleo en los países de la OCDE seguirá creciendo 0,3% este año y 0,6% el próximo”, declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, durante la presentación del informe a la prensa.

“Hasta ahora, no hay indicios de que el mayor uso de la inteligencia artificial por parte de las empresas esté provocando una caída generalizada de la demanda de mano de obra”, señaló Cormann.

“Aunque la IA está modificando las competencias que buscan las empresas y, claramente, tiene un impacto sobre la demanda, por el momento no está debilitando las perspectivas de empleo ni para los jóvenes ni para los trabajadores en general. La IA está transformando el trabajo, más que reduciéndolo”, afirmó.

No obstante, el informe señala que “la incorporación de los jóvenes al mercado laboral es especialmente difícil” y que “los recientes avances de la inteligencia artificial generativa” probablemente no sean ajenos a esa situación.

Según el informe de la organización económica, que reúne a 38 países de América, Europa, Asia y Oceanía, el mercado laboral también demostró resiliencia frente a la guerra en Oriente Medio, que provocó un fuerte aumento de los precios de la energía.

“La creación de empleo se mantuvo sólida pese a los efectos del conflicto en curso en Oriente Medio. El número de vacantes, que constituye un indicador adelantado de la demanda de mano de obra, disminuyó desde 2022 respecto al máximo alcanzado tras la pandemia”, explicó Cormann.

Sin embargo, agregó, “desde la escalada del conflicto, las vacantes se estabilizaron en términos generales”.

“En conjunto, las perspectivas de empleo son positivas, pero muchos trabajadores aún no perciben plenamente los beneficios de un mercado laboral dinámico, especialmente en lo que respecta a su remuneración”, añadió el secretario general de la OCDE.

En casi un tercio de los países de la OCDE, los salarios reales “siguen siendo inferiores a los registrados hace cinco años”, precisó.