La IA se percibe como motor de transformación bajo la sombra de la desigualdad y el riesgo social, según informe

La inteligencia artificial preocupa a la sociedad española, ya que plantea riesgos y retos por igual, en tanto que se ha convertido en un motor de transformación social, económico y cultural, con capacidad para establecer desigualdades a favor de quienes la utilizan.

La consultora H/Orizontes ha presentado su primer informe sobre los retos y preocupaciones que impulsarán la agenda pública en España, con la intención de que se convierta en un “instrumento riguroso de observación social” que “ayude a quienes tienen responsabilidades de liderazgo -en la política, en las empresas, en las instituciones- a leer mejor el entorno en el que operan”, ha expresado la coordinadora del estudio y del Consejo Asesor H·Advisors, Elena Pisonero.

Elaborado por 40dB, atiende tanto a las dimensiones sociodemográfica, cultural y financiera de las personas, como al entorno social en el que se desenvuelven, incluyendo los riesgos globales, el contexto del país y las dinámicas de fragmentación.

La inteligencia artificial aparece en el informe como un vector de transformación con capacidad para reconfigurar los mercados laborales, los modelos productivos y las relaciones de poder entre actores públicos y privados.

Se trata de una tecnología que ya utiliza el 56,8 por ciento de la población española de forma habitual u ocasional, aunque hay un 25,5 por ciento que no lo hace. Y que presenta un el perfil de usuario intensivo claro: hombre, joven, con estudios superiores y nivel socioeconómico medio-alto y alto.

Además de tener la capacidad de establecer una nueva forma de desigualdad vinculada al capital tecnológico, está transformando el consumo que hace la sociedad de los medios de comunicación, en tanto que el 44,6 por ciento reconoce que utiliza la IA mucho o bastante para informarse sobre la actualidad.

Esto supone que las personas acceden a la información de manera más directa, prescindiendo de la intermediación que hacen los medios y su capacidad para sintetizar, jerarquizar y personalizar contenidos, con implicaciones directas sobre la formación de la opinión pública.

En lo que respecta al mercado laboral, al 46,9 por ciento de la población le preocupa mucho o bastante el impacto que esta tecnología pueda tener en el empleo. Esta preocupación está más extendida entre las mujeres, las clases medias-bajas y bajas, las personas desempleadas y la población de origen inmigrante.