La nueva IA de Google Lyria 3 Pro genera pistas musicales de 3 minutos con mayor comprensión sobre la composición

Google ha ampliado la familia de modelos de generación musical con Lyria 3 Pro, que permite crear pistas de mayor duración, que alcanzan los tres minutos, y en los vuelca su comprensión mejorada de la composición.

Lyria 3 Pro sigue al lanzamiento en febrero de Lyria 3, que usa la inteligencia artificial para crear pistas musicales de30 segundos de duración, con la posibilidad de crear portadas creativas con Nano Banana.

El nuevo modelo de generación musical se presenta como “el más avanzado” de Google, ya que no solo amplía la duración de las pistas hasta los tres minutos, sino que ofrece un mayor control creativo que amplía la personalización.

Llega, asimismo, con una capacidad de comprensión avanzada sobre la composición musical, lo que significa que los usuarios pueden solicitar elementos específicos como introducciones, estrofas, estribillos y puentes.

De esta forma, los usuarios de Lyria 3 Pro pueden experimentar con diferentes estilos o generar canciones con transiciones complejas, como explica la compañía en un comunicado. Todas las pistas generadas con este modelo y con Lyria 3 incluyen la marca de agua SynthID, que identifica el contenido generado por la IA de Google.

Lyria 3 Pro está disponible en Vertex AI, en AI Studio junto con Lyria RealTime, ProducerAI, Google Vids y la aplicación de Gemini para suscriptores de pago.