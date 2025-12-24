La nueva línea de monitores ‘gaming’ Odyssey de Samsung estrena una pantalla 3D 6K de ultra alta resolución

Samsung ha presentado su nueva gama de monitores para videojuegos Odyssey 2026, que introduce cinco nuevos modelos con mejoras en resolución, frecuencias de actualización de hasta 1.040 Hz y rendimiento visual inmersivo, incluyendo el primer monitor con tecnología 3D 6K de la compañía, sin necesidad de utilizar gafas.

La compañía mostrará sus nuevos integrante de la gama Odyssey en el marco de la feria tecnológica CES 2026, que se celebrará en Las Vegas (Estados Unidos) del 6 al 9 de enero, de cara a dar a conocer sus nuevas experiencias de visualización inmersiva para satisfacer “las ambiciones” de los usuarios el mundo de los videojuegos.

En este sentido, Samsung ha presentado el nuevo monitor Odyssey G9 3D 6K, el primer monitor para juegos con tecnología 3D sin gafas del sector diseñado para ofrecer “una nueva forma de disfrutar de los juegos en un monitor”.

Este modelo (G90XH) cuenta con una pantalla de 32 pulgadas y, gracias a su tecnología de seguimiento ocular en tiempo real, es capaz de ajustar la profundidad y la perspectiva de las imágenes en función de la posición del usuario. De esta forma, Samsung ha explicado que logra crear una sensación de “dimensión en capas” lo que resulta en una experiencia de juego 3D sin necesidad de gafas.

A la visión 3D, se le agrega que el monitor cuenta con una resolución 6K, junto con una frecuencia de actualización de 165 Hz que puede alcanzar los 330 Hz mediante el modo dual. Asimismo, ofrece un tiempo de respuesta GtG de 1 ms, lo que equivale a una alta claridad de movimiento, reduciendo los efectos de ‘ghosting’ en escenas rápidas.

Con todo ello, la compañía ha detallado en un comunicado que los jugadores podrán reproducir juegos compatibles de alta calidad con efectos 3D optimizados, desarrollados en colaboración con estudios de videojuegos. Es el caso de títulos como The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture y Stellar Blade, que permitirán jugar 3D.

HASTA 1.040 HZ CON EL NUEVO ODYSSEY G6

La familia de monitores Odyssey también se ha ampliado con el nuevo Odyssey G6 (modelo G60H) de 27 pulgadas, que ha sido diseñado para “mejorar la ventaja competitiva” dado que se trata del primer monitor para juegos que alcanza una frecuencia de actualización de 1.040 Hz, gracias a su modo dual y la compatibilidad nativa con QHD de hasta 600 Hz.

Esta frecuencia de actualización asegura una claridad de movimiento a nivel de deportes electrónicos diferenciada, ayudando a los jugadores a seguir sus objetivos o a visualizar los detalles más pequeños durante imágenes de alta velocidad, como ha detallado la compañía.

Asimismo, para los tiempos de juego que no requieran tanta velocidad, este monitor también puede aumentar el rendimiento cuando sea necesario, pasando a proporcionar una resolución ultra nítida en lugar de tanta velocidad, para que los jugadores puedan visualizar con alta calidad los mundos de los videojuegos.

Samsung también ha indicado que el nuevo Odyssey G6 también agrega compatibilidad con las tecnologías AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync Compatible, de manera que garantiza que “cada fotograma sea fluido”, así como colores resaltados.

ALTA RESOLUCIÓN CON LAS NUEVAS OPCIONES ODYSSEY G8

Las novedades para 2026 en la gama Odyssey finalizan con tres nuevas versiones de los monitores Odyssey G8, cada una pensada para ofrecer distintas opciones de resolución y velocidad, de manera que se ajusten a las necesidades de los usuarios.

Una de estas versiones es el Odyssey G8 de 32 pulgadas (modelo G80HS), que también ofrece una resolución 6K y una frecuencia de actualización de 165 Hz, aunque también admite hasta 330 Hz si disminuye la resolución a 3K, gracias a su modo dual.

Por su parte, el nuevo Odyssey G8 de 27 pulgadas (modelo G80HF) ofrece una resolución 5K más nítida y su frecuencia de actualización alcanza los 180 Hz. Sin embargo, al igual que en el modelo anterior, también cuenta con un modo dual que aumenta la frecuencia de actualización a 360 Hz en QHD, pasando a ofrecer un movimiento más fluido.

La última versión presentada es el monitor Odyssey OLED G8 de 32 pulgadas (modelo G80SH), que cuenta con un panel con resolución 4K QD-OLED con una frecuencia de actualización de 240 Hz, así como opciones de visualización sin reflejos, un brillo de 300 nits y certificación VESA DisplayHDR True Black 500, lo que se traduce en un contraste más profundo de colores y tonos oscuros.

Esta versión cuenta con una entrada DisplayPort 2.1 (UHBR20) que admite un ancho de banda de hasta 80 Gbps, lo que ofrece una reproducción HDR y VRR “sin interrupciones”.

Los tres modelos han sido ideados para ofrecer flexibilidad tanto a jugadores como a creadores de contenido, dependiendo de si requieren detalles más nítidos para mundos inmersivos de videojuegos o si se da prioridad a un contraste alto para imágenes cinematográficas.

Con todo ello, la gama Odyssey 2026 se podrá conocer de primera mano en la feria tecnológica CES 2026, donde Samsung ofrecerá experiencias para conocer las nuevas pantallas.